Tribunal Constitucional evaluará el 21 hábeas corpus a favor de Ollanta Humala

El próximo 21 de febrero, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) evaluará, en audiencia pública, dos hábeas corpus interpuestos por la defensa legal del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, quienes cumplen prisión preventiva por una investigación por presunto delito de lavado de activos.

El hábeas corpus ingresó al Tribunal Constitucional el pasado 7 de diciembre como recurso de agravio constitucional, luego de que fuera declarado improcedente, en dos oportunidades, en el Poder Judicial.

Según Alberto Otárola, abogado de la ex pareja presidencial, el recurso presentado tiene como objetivo dejar sin efecto la orden de prisión preventiva dictada contra sus patrocinados. Otárola considera que el ex mandatario y su esposa deben afrontar el “proceso con restricciones pero en libertad porque no hay razón para que estén en prisión”.

SABÍA QUE



- Para la Fiscalía, Odebrecht financió la campaña electoral de Ollanta Humala.



- Marcelo Odebrecht dijo que se le entregaron US$3 millones al nacionalismo.



- Humala niega imputaciones. Este diario intentó comunicarse con Alberto Otárola, pero no respondió.