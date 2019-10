Además de ser el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional (TC) tendrá hoy un rol clave para la estabilidad del país. El organismo, presidido por Ernesto Blume, tiene en sus manos la inclusión de Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado y la acción competencial presentada por Pedro Olaechea por el cierre del Congreso.

Como primer punto en la agenda del orden del día, se decidirá la incorporación de Ortiz de Zevallos. Ayer, el abogado presentó un tercer escrito, a las 3:55 p.m., asegurando que no existe trámite pendiente sobre su elección y que los pedidos de reconsideración presentados por congresistas no fueron admitidos por ser extemporáneos. Además, pide que Eloy Espinosa-Saldaña no participe en la sesión por ser el tribuno de menor antigüedad y a quien reemplazaría en el tribunal.

Una hora antes, su primo hermano, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó un oficio con argumentos similares y defendió la validez de la elección de su familiar.

En opinión del constitucionalista Omar Cairo, la incorporación de Ortiz de Zevallos no sería procedente porque su trámite no ha concluido por las reconsideraciones no resueltas. El abogado Aníbal Quiroga nos dijo que debido a que el TC tiene “asuntos importantes pendientes de resolver, esta designación debe esperar a un nuevo Pleno del Congreso, porque va a alterar la composición del TC”.

Fuentes del TC nos señalaron que la votación por la incorporación de Ortiz de Zevallos estaría definida: cuatro votos en contra y dos estarían a favor. El séptimo voto aún no está definido.

CIERRE DEL CONGRESO

En el segundo punto, se analizará la acción competencial. En este caso, según explicó Blume a Canal N, se elegirá primero al magistrado ponente, quien tras estudiar el expediente, realizará un planteamiento ante los demás tribunos para debatir la admisibilidad de la demanda.

De ser admitida, se notificará al Ejecutivo, que tendrá 30 días hábiles para contestar. Tras ello, se cita una audiencia en los siguientes 30 días hábiles para que las partes den sus argumentaciones. Finalmente, existen 30 días más para que el TC emita su sentencia.

Cairo señaló que no se cumplen los requisitos de requerimientos porque la cuestión competencial no ha sido aprobada por el Pleno del Congreso, sino por la Comisión Permanente.

Quiroga, por su parte, señala lo contrario: “El proceso competencial tiene que ver con los conflictos de poderes. El Legislativo está representado por la Comisión Permanente”.

El tercer punto es la medida cautelar contra la resolución que dispuso cerrar el Congreso. Cairo descarta que se decida hoy porque debe ser analizado rigurosamente pues conllevaría a la paralización de las elecciones de 2020 y regresar a 130 congresistas.

Y sobre el caso del hábeas corpus de Keiko Fujimori, Blume informó que este tema no se verá pese a que el lunes adelantó que hoy entregaría su informe en borrador a los demás miembros. Ahora, dice que sería la próxima semana.

ANÁLISIS

Javier Alonso de Belaunde // Constitucionalista

La agenda del presidente del TC, Ernesto Blume, es muy ambiciosa; no creo que le dé tiempo al Pleno para resolver todos los puntos. Sobre el caso del señor Gonzalo Ortiz de Zevallos (GOZ), este se equivoca cuando dice que su incorporación está en manos del presidente del TC. Blume hizo lo correcto en llevar el tema al Pleno para que tome una decisión al respecto. Es un caso que viene con problemas, el nombramiento está en entredicho. La posición más sólida es que aún no ha sido nombrado por los cuestionamientos pendientes que tienen que ser resueltos y su resolución no ha sido publicada en El Peruano. Tiene la condición de candidato. Sobre la postura de Olaechea, quien dice que el que debe salir es Espinosa-Saldaña, es algo que nunca se ha visto. Que el presidente elija a dedo quién quiere que salga es inaceptable. Sobre la demanda competencial, llama la atención que el TC decida ponerse de perfil en este tema (disolución del Congreso).

TENGA EN CUENTA

-En 2004, el Congreso aprobó un informe que señala que el verdadero límite de la reconsideración no es la dispensa del trámite, sino la ejecución del acuerdo. En consecuencia, la elección de Ortiz de Zevallos no habría culminado.

-Blume distribuyó a los tribunos un proyecto que admite la admisibilidad de la cuestión competencial preparado por una comisión del TC. El documento será puesto en análisis hoy.