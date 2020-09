El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña aseguró este miércoles que los fallos de ese organismo no pueden ser tomados “ni con rencor ni con mala intención” por parte de los involucrados debido a que su función es “asegurar que todo el mundo camine dentro de los parámetros” que la Carta Magna indica.

“Nosotros tenemos que asegurar un control de regularidad constitucional y que todo el mundo camine dentro de los parámetros que la Constitución marca. Eso a veces no es simpático, pero hay que hacerlo y no hay que tomarlo ni con rencor ni con mala intención”, dijo en TV Perú Noticias en referencia a las críticas de diversos parlamentarios con respecto a la reciente resolución que anuló la ley que impedía el cobro de peajes durante el estado de emergencia.

Espinosa-Saldaña comentó lo expresado por el congresista Otto Guibovich (Acción Popular), quien indicó que el magistrado debe pertenecer a “esa pequeña legión de ociosos que trabajan de 10 a 5 p.m” por sus cuestionamientos a las sesiones del Pleno que se prolongan hasta la madrugada.

Al respecto, explicó que los reparos del TC responden a que los parlamentarios representan a la población y por ello sus representados deben poder observar su accionar y sus votos.

“Cuando el TC dice: ’sabe qué señor, usted es representante, su ciudadano lo quiere escuchar, quiere saber cómo vota, cómo piensa, cuál es la posición que lleva en un debate’ y se encuentra con que esta posición no la conoce porque el debate se prolonga a las 4 a.m. y no se entera el representado”, manifestó.

“Pedir que los congresos no hagan sesiones de madrugada no es ser enemigo del Congreso, no es prestarse a ningún lobby, no es bloquear las medidas que se están planteando; es hacer nuestro trabajo”, remarcó.

