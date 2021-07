Para el constitucionalista, Alejandro Rospigliosi, si la elección del Tribunal Constitucional no prospera, es por decisión del propio Congreso y no por una medida cautelar del Poder Judicial.

“Es falso que si el Congreso, decide continuar con la elección esta no tenga validez jurídica. No es exacto. En el 2004 ocurrió algo similar, el congreso quería hacer una reforma constitucional par mejorar el régimen pensionario, igualmente, una jueza dijo que no se podía sesionar tal reforma. El congreso no le hizo caso, el procurador denunció a la jueza y posteriormente, la decisión fue revocada”, explicó.

Para el especialista, la autonomía de los poderes no pueden ser discutidas. Cada uno de ellos tiene sus propias competencias.

“¿Y cuál fue el mensaje? Un juez no puede entrometerse en la decisión del Congreso de la República y si dejamos pasar esto, mañana cualquier juez podrá decir que no sesione el Consejo de Ministros luego que viene, ¡a qué niveles estamos llegando!”, se cuestiona el constitucionalista.

Finalmente, manifestó que es probable que el próximo Congreso sea el que elija a los nuevos magistrados por falta de consenso.

“Como no se va a llegar a los 87 votos, será el siguiente Congreso quien haga esa tarea, pero será porque el propio congreso así lo decidió y no por intromisión de un juez, aquí, tiene que ver el estado de derecho”, culminó.

