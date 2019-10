El Tribunal Constitucional (TC) acordó, por unanimidad, admitir a trámite la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea tras la disolución del Congreso, el 30 de setiembre. Si bien desde las filas del fujimorismo y del partido Contigo saludaron esta decisión, esta no mueve ni un ápice el cronograma electoral fijado para enero de 2020.

Durante casi dos horas, los siete magistrados debatieron la ponencia de Carlos Ramos que, como había adelantado Perú21, recomendaba la admisión a trámite en aplicación del principio pro actione, que significa que no podía dejarse de analizar la demanda por algunas interpretaciones.

La resolución, como indicamos, no detiene el proceso de elecciones congresales de enero de 2020, ya que la medida cautelar, también planteada por el presidente de la Comisión Permanente para suspender la disolución del Parlamento, fue declarada improcedente con los votos de Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña, Ferrero, Ledesma y Ramos.

Los magistrados Ramos y Espinosa-Saldaña fueron contundentes en señalar que las elecciones “siguen en pie”.

“Las elecciones se llevan a cabo. En ese sentido, no tiene que haber preocupación en la ciudadanía”, expresó el primero de los mencionados.

En tanto, Espinosa-Saldaña manifestó que “la sola demanda de un proceso constitucional no cierra la posibilidad de seguir con un proceso (electoral) convocado por la autoridad correspondiente”.

“Hubiera sido importante que también admitan la medida cautelar, pero ya es un gran paso la admisión de la demanda competencial”, comentó Karina Beteta (FP).

Salvador Heresi (Contigo) también saludó el acuerdo del TC y dijo que ahora el TC debería establecer un estándar para la cuestión de confianza y la vacancia presidencial.

OTROS EFECTOS

La decisión del TC no implica un reconocimiento tácito de Olaechea como presidente del Congreso, pese a que firmó con este título el documento de la acción competencial.

“El hecho de que hayamos admitido la demanda no quiere decir que hemos reconocido a Pedro Olaechea como presidente del Congreso. Lo que hemos hecho como TC es admitir una demanda sobre un caso”, explicó Espinosa-Saldaña a este diario.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en que saluda el pronunciamiento.

“Nuestra institución recomendó, en el Informe Defensorial sobre la crisis política, cuestión de confianza y disolución del Congreso, que se admita la mencionada demanda, ya que ello constituía el primer paso para que la crisis política actual se resuelva bajo la lógica del Derecho y no de los hechos consumados”, se lee. Asimismo, consideró que es necesario que el TC, al analizar el tema de fondo, se pronuncie sobre los límites de la cuestión de confianza, “y otros aspectos relevantes como son las funciones de la Comisión Permanente”.

El expresidente del TC César Landa señaló que se ha dado un mensaje de que la disolución del Congreso fue constitucional. Para Aníbal Quiroga, con la decisión sobre la cautelar “están diciendo que no hay fundamento para adelantar opinión, pero no significa que se deje de juzgar si lo que hizo el Ejecutivo estuvo bien o mal”.

LEDESMA BOTARÁ EN EL CASO DE KEIKO FUJIMORI

La magistrada del TC Marianella Ledesma no tomó en cuenta el pedido de la defensa legal de Keiko Fujimori para que se abstenga de revisar el hábeas corpus para revertir la prisión preventiva de la lideresa de FP.

Este diario conoció que la solicitud de los abogados de Fujimori no se puso ayer al voto en el TC pues es el propio magistrado quien debe decidir si se abstendrá o no, y sus colegas no pueden obligarla. “No tengo por qué abstenerme”, señaló la representante del TC.

SABÍA QUE:

Una vez notificado el Ejecutivo sobre la admisión, tiene hasta 30 días hábiles para responder la demanda.

Luego de conocida la decisión, la Presidencia del Consejo de Ministros escribió en el Twitter: “Reiteramos nuestro respeto a las decisiones del TC, las mismas que son clara muestra de que el Estado de derecho y la democracia están plenamente vigentes en nuestro país”.