Susel Paredes es abogada y activista por los derechos LGBT+. Fue gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria y postula al Congreso de la República con el Nº 1 del Partido Morado que tiene como candidato a la Presidencia de la República a Julio Guzmán.

¿Qué deficiencias advierte en la ejecución de los planes municipales?

He sido gerente de seguridad ciudadana de La Victoria en 2019 y logramos bajar los índices de criminalidad. En los municipios es clave trabajar en equipo con la Policía y la comunidad organizada a través de juntas vecinales, muchas de las cuales están conformadas por mujeres. Es importante que se vea el resultado de los planes locales y regionales de seguridad ciudadana porque necesitamos saber cuánto de lo que se ha prometido, se cumple. Si tienes una cantidad de cámaras estas deben funcionar y estar conectadas con la PNP para que la capacidad de reacción sea inmediata; eso es lo que voy a fiscalizar.

¿Debería también haber una mejor articulación entre los planes distritales y provinciales?

Efectivamente. En algunos lugares se puede ver que la provincia rompe la vereda, el distrito la pista y el Ministerio de Vivienda cambia otra cosa, (...) mínimamente estos planes tienen que estar articulados.

Ud. plantea cambios a la Ley Orgánica de Municipalidades para darle mayor atribución a los gobiernos locales para contribuir al desarrollo económico local. ¿De qué manera se podría lograr eso?

He trabajado diez años en fiscalización municipal y seguridad ciudadana. En las calles están los auto empleados, los ambulantes que ya tienen un pequeño capital. Los alcaldes saben cuántos son, cuántos son hombres y cuántos mujeres porque los empadronan, pero eso no es suficiente. Voy a proponer que el artículo 56º de la Ley Orgánica de Municipalidades le incremente una función a la municipalidad, la de promoción del trabajo. No es suficiente desplazarlos de un lugar para que vayan a otro, lo que tienes que hacer es formalizarlos y acompañarlos en el proceso para que sea exitoso.

¿Cree que la composición del Congreso representa realmente a los electores?

Para el caso de Lima Metropolitana creo que no. Si vives en Puente Piedra y tienes que regresar desde el Centro de Lima a tu casa solo tú sabes el infierno que significa ese viaje. Alguien que te represente tiene que pasar por lo que tú vives. Yo planteo que con la misma cantidad de congresistas, tengamos parlamentarios que representen a Lima norte, Lima centro, Lima este y Lima Sur, de manera que los ciudadanos tengamos a nuestro congresista cerca.

