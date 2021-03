Es profesor y ha sido tres veces alcalde de la Municipalidad Provincial de Parinacochas. Además, ha sido consejero del gobierno regional de Ayacucho. Hoy, Justo Rodríguez, encabeza la lista de aspirantes al Parlamento del Partido Morado por esa región. Él postula con el número 1.

Justo Rodríguez: "El VRAEM requiere atención preferente"

Un tema que preocupa en su región es lo que ocurre en la zona del Vraem...

En mi última visita comprobé que en el Vraem no tenemos conectividad justo ahora que hay una propuesta de educación virtual. Asimismo, considero que los productos alternativos a la coca deben entrar a un proceso de transformación, pero no tenemos energía trifásica. ¿Cómo podemos darle valor agregado al café, cacao, piña si carecemos de eso? Si queremos darles una mejor calidad de vida a los pobladores de la zona, hay que darle atención preferente al Vraem para, además, solucionar problemas endémicos como el terrorismo y el narcotráfico.

¿Qué acciones concretas conllevaría esta atención preferente?

Aparte de la conectividad y la energía trifásica, está la comunicación. Hace poco en Tutumbaro el río se llevó una carretera en Quinua- San Francisco que se hizo en el gobierno de Humala, que no se concluyó y que debe entrar a un proceso de fiscalización porque se ha gastado allí cerca de mil millones de soles. Está también el tema de un aeropuerto. Hay varias propuestas en Luisiana, en Palmapampa y nada se concreta hasta ahora.

Otro tema en su agenda es la atención a las comunidades campesinas y nativas que tienen una producción muy intensa pero no reciben apoyo del Estado.

Justamente en Ayacucho, más del 75% de terrenos productivos está en poder de las comunidades campesinas y algo parecido sucede entre Huancavelica y Apurímac. Sin embargo, las comunidades no están involucradas por su misma ley de creación en el proceso productivo. Tienen un régimen de carácter privado y entonces el Estado no participa directamente con ellas a pesar de que tienen grandes potencialidades. Urge sacar una ley que promocione su inserción al proceso productivo de manera gradual para que garantice seguridad alimentaria, ingresos económicos y, por qué no, también entrar a la producción orgánica para la exportación.

Sobre Pampa Galeras, ¿hay alguna medida que proponga para su protección?

Yo soy del sur de Ayacucho y he visto que se está diezmando la población de vicuñas por la caspa y la sarna en Pampa Galeras. Yo planteo la creación de centro internacional de crianza, cuidado y manejo de la vicuña y, si es posible, también de camélidos americanos.

