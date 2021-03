Es especialista en operaciones y proyectos de inversión, en resolución de conflictos y mediaciones. Gustavo Cesti es, además, el candidato al Congreso de la República de Somos Perú con el Nº 13. Sus planteamientos giran en torno a la lucha contra la corrupción. En ese contexto, en Tribuna Electoral, propuso establecer la cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos y la eliminación del secreto bancario y tributario de todos los funcionarios públicos.

Ud. es especialista en resolución de conflictos y el Congreso es un escenario de conflicto permanente. ¿Cree que las fuerzas políticas pueden llegar a un consenso?

Todo es posible pero depende de las personas que están detrás. Para salir de esta situación en la que estamos, es muy importante saber qué personas van a integrar el Congreso. Muchas veces decimos que tiene que haber nuevos políticos pero se trata más bien de cambiar la forma de hacer política. La gente cree que, mientras más gritas y peleas, mejor haces tu función y no es así. Esta vez no podemos equivocarnos al elegir porque, si no, vamos a estar en la misma situación pero en un escenario mucho peor que algunos llaman de guerra.

Plantea cadena perpetua para magistrados que incurren en corrupción. ¿Cree que eso puede ser disuasivo?

Soy hijo del primer empresario que denunció actos de corrupción en la época de Fujimori y le costó a mi padre tres años de su libertad. Evidentemente no existe una sola respuesta para la corrupción; por eso tengo 15 respuestas para atacar desde cuatro frentes; uno es el institucional; la cadena perpetua para jueces y fiscales es una parte.

¿Con qué complementaría esa medida?

Propondré que todo funcionario levante su secretario bancario y tributario para que la UIF, la Sunat y la Contraloría puedan acceder en tiempo real. En el frente ciudadano debemos generar un programa de protección al ciudadano. El otro lado es el tecnológico, hay que transparentar el Estado, y el cuarto frente es un trabajo coordinado con el Ejecutivo para implementar a largo plazo un sistema de valores éticos y morales educativos que permitan que el ciudadano rechace la corrupción.

Ud. tiene como bandera la lucha contra la corrupción pero quien lidera su lista congresal es Martín Vizcarra, que enfrenta serias denuncias en ese tema. ¿Se siente cómodo con su presencia?

El remedio para la dictadura es la democracia y eso implica respetar el Estado de derecho, el debido proceso y el principio de presunción de inocencia. Yo felicito que se esté investigando y si hay 2, 10 o 20 responsables, que se sancione a todos. Por mi lado, por el lado del partido, no vamos a blindar absolutamente a nadie y eso que les quede claro a todos. Nuestro compromiso es con la verdad y rechazo a cualquier acto de corrupción.

