Flor Pablo fue ministra de Educación durante el gobierno de Martín Vizcarra y ahora postula al Congreso de la República con el Nº 3 por el Partido Morado. En entrevista con Tribunal Electoral precisó que su plataforma electoral contempla propuestas para mejorar el nivel educativo pero también para un proyecto para evitar que parlamentarios con intereses particulares legislen para frenar las grandes reformas.

Regresó a la campaña tras superar el COVID...

Se me complicó con una neumonía. He regresado con un cuarto de pulmón menos pero con muchos aprendizajes. Quienes pasamos por esta experiencia dura tenemos una serie de reflexiones, entre ellas qué va a pasar con nuestros hijos. Hemos visto dos medidas de respuesta concreta: una es la Beca 18 para los huérfanos de médicos, policías, maestros, militares que murieron en la primera línea, y luego un plan de rehabilitación porque superada la enfermedad hay secuelas.

¿Qué plantean para solucionar la crisis en salud?

Nuestra preocupación es fortalecer el sistema de salud. Tenemos Ministerio de Salud, Essalud, se da un servicio de manera atomizada y tenemos que integrarlo. También fortalecer las postas equipándolas con medicinas, personal suficiente, horarios ampliados.

La pandemia ha desnudado también la vulnerabilidad de la educación. ¿El Partido Morado tiene una propuesta de créditos para estudiantes con bajas tasas de interés?

Nuestra finalidad es que ningún estudiante deje la escuela. Con los más pequeños tenemos que ampliar la educación a distancia. Aprendo en casa ha sido una muy buena respuesta, pero las tablets no han llegado a todos, hay que ampliarlo. También hay que mejorar la conectividad, seguir avanzando en la capacitación de los maestros. En educación superior planteamos crear más vacantes en las universidades públicas y el Programa Reactiva Estudios para los estudiantes de universidades privadas con créditos a bajo costo.

¿Cuál es la propuesta para los estudiantes que se vieron obligados a regresar a sus regiones?

Tenemos que asegurarnos de que todos esos estudiantes puedan tener la posibilidad de traslados, créditos, becas; para eso necesitamos más vacantes e inversión.

El candidato a la Presidencia de APP plantea la licencia única y definitiva para las universidades. ¿Cuál es su opinión?

Actualmente en el Congreso, quienes tienen intereses particulares plantean leyes y votan y no ponen por encima la educación superior de calidad sino sus negocios. Allí lo que planteo es un proyecto de ley que no permita que aquellos congresistas que tienen conflictos de intereses presenten proyectos y participen en las votaciones, que no permita que los conflictos de intereses interfieran en el avance de las reformas.

