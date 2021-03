Elizabeth Zea es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, tiene estudios completos de Maestría en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico y una especialización en derechos humanos. Ella aspira a acceder a un escaño en el Congreso de la República. En la contienda del domingo 11 de abril participará con el Nº 3 por el partido Perú Patria Segura.

Elizabeth Zea: “Que se devuelvan aportes al Fovipol”

Es hija de policías y la institución fue muy golpeada por los sucesos de noviembre pasado. ¿Tiene alguna propuesta para mejorar la situación de la familia policial?

Estamos viendo cómo la institucionalidad policial se ha visto debilitada por estos acontecimientos y hasta la fecha no tenemos el resultado de la investigación para determinar responsabilidades. Yo tengo tres propuestas para mejorar la formación y capacitación, devolverle la transparencia a la firma de convenios para el acceso a servicios de salud y promover la devolución de los aportes al Fovipol, que es un aporte para tener acceso a créditos para vivienda pero que muchos policías no usan y no se les devuelve.

¿Tiene información de a cuánto ascienden esos recursos y si la devolución que plantea no debilitaría el sistema?

Los policías hacen un aporte mensual que tiene una finalidad, no es una bolsa común. Eso tendría que revertir en algún beneficio para el policía en cuanto a vivienda y eso no sucede. Actualmente no hay conocimiento claro de cuánto se recibe en aportes y en Saludpol ocurre lo mismo. Mis padres han sido policías y ambos fallecieron en el Hospital Central, sé cuál es el vía crucis de las familias que están en los pasillos, no en un cuarto del hospital...

Tiene en agenda una iniciativa para restituirle a la Contraloría su facultad sancionadora. Ese tema está pendiente desde hace tiempo en el Parlamento.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control necesitaba una precisión, que ha sido pedida también por el Tribunal Constitucional, porque no estaban bien tipificados los actos que eran pasibles de sanción. (...) No entiendo cómo no es un punto de agenda prioritario en un momento en el que necesitamos mayor fiscalización del gasto público.

¿En qué consisten las veedurías ciudadanas que son parte de su propuesta para la lucha anticorrupción?

Tenemos un Sistema Nacional de Control pero el ciudadano quiere saber cómo va ese gasto, sobre todo en las regiones donde el nivel de ejecución y calidad de gasto es bajísimo y orientado a otros fines. Las veedurías se instalarían en las regiones como si fuera un cabildo, estaría conformado por ciudadanos y a partir de una ventana de transparencia se podría tener acceso a esa ejecución de gasto en forma interactiva y amigable.

Piden 18 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra