El flamante presidente del Congreso no tiene luna miel. Ni siquiera de parte de quienes votaron por él. Los voceros titulares de las bancadas de Perú Libre, Margot Palacios, y de Renovación Popular, Jorge Montoya, así como el vocero alterno de Fuerza Popular, César Revilla, aseguraron que la denuncia periodística de la contratación de la hermana de la madre del hijo del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, debe ser investigada de oficio en la Comisión de Ética.

Para la vocera de Perú Libre, la Comisión de Ética tendrá que determinar si el congresista Soto, de Alianza para el Progreso (APP), cometió conflicto de intereses al contratar en su despacho a Yeshira Peralta, en el periodo 2021, en el cargo de coordinadora, y que según se supo hasta ahora trabaja en su oficina congresal.

Como se recuerda, la semana pasada diversos medios de comunicación informaron sobre la contratación realizada por Soto. Debido a ese escándalo mediático, el domingo último el actual presidente del Legislativo dio una entrevista en Punto Final en la que confirmó que contrató a la hermana de la madre de su hijo, pero precisó que lo hizo “cuatro meses antes” de que la conociera.

“Yo la contraté en 2021. Muchos meses después, en una relación con su hermana, tuve un hijo, pero no es mi esposa, ni mi conviviente”, fue la explicación poco creíble de Soto Reyes, y añadió: “Yo tengo un acta de conciliación firmada con la madre de mi hijo, en la cual me comprometo a pasarle los alimentos, la patria potestad y el régimen de visitas, por lo tanto, no es mi cuñada porque no soy casado, ni es mi conviviente”.

Sin embargo, en la misma entrevista, el titular del Parlamento confirmó que Peralta, o sea la hermana de la madre de su hijo que hoy tiene once meses de edad, continúa trabajando en su despacho.

ÉTICA DEBE INVESTIGAR

“Entiendo que su hijo tiene once meses de nacido, y señala que no la conoció antes (a la madre de su hijo) sino después de haber contratado a esta trabajadora, pero al final (la comisión de Ética) tendrá que iniciar sus acciones de oficio, es la más encargada, directamente desde el Parlamento; y desde otras instancias se verá si ha infringido en el tema de conflicto de intereses, que está prohibido en funcionario del Estado”, dijo Palacios.

Para Montoya, portavoz de Renovación Popular, el caso de Soto debe ser visto de oficio en Ética e iniciarse una indagación preliminar, como ha ocurrido con otras denuncias de legisladores.

“Es el peor ejemplo que podemos tener con algún presidente del Congreso. La salida técnica que veo es que se someta a Ética y veamos qué resultados salen de ahí. Se podría llegar hasta una censura”, señaló, y añadió: “La vida de un funcionario público es pública. La vida de los congresistas es pública, para ver si estamos en condiciones o no en desempeñar un puesto”.

El vocero alterno de Fuerza Popular, César Revilla, dijo a Perú21 que el mismo congresista Soto debería pedir que su caso sea investigado en dicha comisión.

“Si (la denuncia es) es de la época congresal tendrá que verse en Ética. Si (la contratación) ha sido después de que tiene el hijo, sí hay una falta grave de nepotismo, pero si ha sido antes, y como dice el colega, que primero contrató a la hermana y después conoció a la que fue su pareja sentimental, ahí sí podríamos valorar su caso en Ética, pero un delito no existiría; no todos los problemas éticos son delitos… El mismo presidente debería pedir que se vea (la denuncia en Ética)”, aseguró.

CONFLICTO DE INTERÉS

El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, y el constitucionalista Alejandro Rospigliosi aseguraron a Perú21 que la contratación realizada por el flamante presidente del Congreso es un caso de “conflicto de intereses”.

“Si la tía de su hijo tiene una relación cercana, entonces debió haberse abstenido de contratarla teniendo una relación tan estrecha”, dijo Lanegra, y añadió que la Procuraduría Anticorrupción o la Fiscalía podrían pedir el inicio de una investigación.

“Una persona honesta no solo debe ser honesta, sino aparentar que lo es. Al haber conflicto de intereses, ella debería trabajar en otro lado”, señaló Rospigliosi, y exigió que en Ética “se realice una investigación imparcial” y sin blindaje.

SABÍA QUE

-“Si es un caso de la época congresal, se tiene que ver en Ética… El mismo presidente debería pedir que se vea”, señaló el vocero alterno de Fuerza Popular, César Revilla.

-La vocera de Perú Libre, Margot Palacios, dijo que pedirá a la Fiscalía todas las denuncias que posee Soto.

-Para Palacios, será la única forma de corroborar la información.

-Los medios señalan que posee 55 denuncias, pero Soto lo niega.

-Un acuerdo de pensión de alimentos dijo Soto que posee con la madre de su hijo.

-”Debería verse en Ética, pero también la Procuraduría Anticorrupción podría pedir que se investigue”, dijo el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra.





