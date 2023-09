Entre enero y agosto de este año, la Contraloría detectó que el Estado ha gastado S/70.7 millones para la contratación de 7,834 consultorías en entidades de los tres niveles del Estado, es decir, del gobierno nacional y los gobiernos municipales y regionales.

De esa relación elaborada por la Contraloría, a la que ha tenido acceso Perú21, los ministerios de Educación, Salud y Agricultura lideran, por segundo año consecutivo, el ranking de entidades con mayor número de consultorías. De acuerdo con las cifras, hasta el mes pasado, el Ministerio de Educación contrató a 808 consultores, lo que ha significado un desembolso de S/6.7 millones de su presupuesto.

La cartera de Salud, que se ubica en el segundo puesto, ha destinado S/5.7 millones para contar con los servicios de 411 consultores; y el sector de Agricultura, en el tercer lugar, ha girado S/3.5 millones para pagar por 259 órdenes de servicio.

Transportes, ubicado en el cuarto lugar, ha destinado S/2.8 millones para pagar a 144 consultores; y Vivienda, en quinto lugar, S/1.4 millones para 130. (Ver cuadro).

PAPELITO MANDA. Las consultorías en 2022 y en lo que va del 2023.

Perú21 ha podido confirmar que la Contraloría está analizando el número de consultorías que se han realizado, en este año, desde el extranjero, y el resultado lo dará a conocer en las próximas semanas. El objetivo es corroborar si era necesario que los contratistas realicen el trabajo de forma presencial y no se trate de consultorías fantasmas, como el caso de un trabajador del Ministerio de Transportes (MTC) que fue contratado para realizar un trabajo presencial, pero lo hizo estando en el extranjero, hecho revelado el mes pasado en un programa dominical.

En su presentación del lunes 28 de agosto, el contralor Nelson Shack dijo que su entidad pudo confirmar que, en 2022, durante el gobierno del golpista Pedro Castillo, se realizaron 2,246 consultorías desde el extranjero, distribuidas en 190 entidades del Poder Ejecutivo, y que representaron el dispendio de S/48.5 millones.

Shack explicó que la investigación de las consultorías desde el exterior se han iniciado en su institución debido a un informe periodístico que puso al descubierto a un consultor fantasma en el MTC, y dio a conocer, sin dar nombres de los contratistas ni de las entidades involucradas, que ha descubierto otros casos de consultores que, encontrándose fuera del país, fueron contratados para servicios de transporte y limpieza.

“No se me ocurre cómo se hace eso virtualmente, pero hay que investigar”, dijo Shack, con referencia a esos nuevos casos.

Por otro lado, el Pleno aprobó, el jueves último, la conformación de una comisión especial que investigará, durante un año, la gestión del Ministerio de Educación durante los últimos cinco años. Los congresistas Miguel Ciccia (Renovación Popular) y Esdras Medina (Unidad y Diálogo), que serían parte de ese grupo de trabajo, dijeron a Perú21 que la agenda de trabajo será investigar no solo las consultorías, sino los contratos direccionados, y coincidieron en que “las consultorías se deberían eliminar”.

SABÍA QUE

-La Contraloría está creando un sistema de inteligencia artificial para trabajar con 50 bases de datos.

-En 2022, el gobierno gastó S/60.4 millones en 3,167 consultorías desde el extranjero.

-Las universidades, en ese mismo periodo, contrataron 614 consultores y desembolsaron S/5.2 millones.

-Ocho integrantes tendrá la comisión que investigará al Minedu.

-“Vamos a investigar las consultorías y los contratos de favorecimiento en Sunedu y el Ministerio de Educación”, dijo el congresista de Unidad y Diálogo, Esdras Medina.





[ANÁLISIS] Excontralor Fuad Khoury: “Hay que hacer un muestreo para investigar”





Excontralor Fuad Khoury. (Foto: GEC)

“Las consultorías siempre se van a necesitar porque son trabajos únicos, especiales y atemporales. Son trabajos que requieren especialización que algunas entidades no tienen. Las consultorías en esencia no tienen nada de malo. El tema es por qué hablar mal de ellas, salvo que algunas sean ‘truchas’. Entonces, lo que está diciendo el contralor es que son datos estadísticos que requieren ser investigados. ¿Todo? No. Se tiene que hacer un muestreo para hacer una investigación y hacer una revisión si es que las consultorías fueron fantasmas o son consultorías bien hechas.

La comisión que investigará al Ministerio de Educación y la Sunedu debe hacer lo mismo, un muestreo de los casos más importantes, porque cinco años son muchos, y se tiene que seleccionar cuáles han sido las contrataciones importantes y llegar a una conclusión. El trabajo desde el Congreso debe ser de la mano de la Contraloría”.

