Trabajadora de Telefónica afirma que empresa le negó información al fiscal Domingo Pérez

Esta noche se dio a conocer una denuncia de la analista de la empresa Telefónica Silvana Castagnola, quien afirmó que dicha empresa le negó un requerimiento de información de tráfico de llamadas al fiscal José Domingo Pérez , del equipo especial del Caso Lava Jato, relacionada a la investigación que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori .

Castagnola reveló que tuvo que atender un requerimiento del fiscal Renzo Huamán, quien en el marco de una investigación de un caso civil solicitó un registro de llamadas del 2015; sin embargo, Telefónica le contestó que como la información pasaba los tres años de antigüedad, ya no se encontraba disponible. No obstante, Castagnola descubrió que esto no era cierto y que la información aún estaba en los servidores de la empresa.

"Se me obligó a borrar información, y se respondió en dos oportunidades a la fiscalía diciéndoles que no tenían la información, a pesar de que sí la teníamos", sostuvo en una entrevista con el programa 'Punto Final'.

En esa línea, la analista precisó que anterior a este pedido respondió una solicitud del fiscal José Domingo Pérez sobre el caso de Keiko Fujimori. Explicó que respondió de la misma manera, pese a que ni siquiera se hizo el intento de buscar la información.

"Sí, yo atendí la solicitud de información del caso de la señora Keiko Fujimori (en abril de 2018), y en ese caso yo he respondido indicando que no hay información de tráfico de llamadas para el período requerido sin siquiera haber hecho la búsqueda de información, me limité a poner el párrafo que la empresa me obliga a poner, que si el período supera los tres años, no tenemos la información, pero no se buscó", comentó.

"Luego, el fiscal Pérez insiste en que se le envíe el tráfico de llamadas y se le vuelve a responder que no tenemos la información. Yo misma respondo la carta y sin hacer la búsqueda y que hicimos una búsqueda especial por ser un caso sensible, pero en verdad no se busca la información", agregó.

Denuncia sobre llamadas "perdidas" de Telefónica. (Latina)

HALLA INFORMACIÓN PEDIDA POR FISCAL HUAMÁN

"En noviembre del 2018 cuando me toca el caso del fiscal Huamán yo le digo a mi jefe Aarón Cisneros que quiero enviar información completa a la fiscalía porque le he encontrado completa, el tráfico de llamadas, y él me voltea su computadora y me dice: 'mira, a este fiscal, le acabamos de negar información, le acabamos de decir que no tenemos información superior a los tres años y no podemos decir ahora que sí la tenemos'", indicó.

TELEFÓNICA RESPONDE



Al respecto, el representante de Telefónica Renzo Habich detalló al referido programa que a Silvana Castagnola su jefe le respondió ello en el marco de la ley de Osiptel que obliga a la empresa a conservar solo por un período de al menos tres años la información.

"Siempre que se nos ha requerido información mayor a los tres años se ha considerado una carta de respuesta indicando esta situación prevista por la norma", informó.

"En ese momento se le debe haber dicho, se le debe haber enviado una carta que sostiene esta posición de la empresa [brindar información menor a los tres años] que hoy, ya no es más", remarcó.