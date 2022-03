El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que detrás de las declaraciones de la empresaria Karelim López al Ministerio Público hay intereses particulares, pues no cree que todo lo que ha señalado sea solo “producto de su imaginación”.

Torres Vásquez, en diálogo con la prensa a su salida de Palacio de Gobierno, consideró que las palabras de López Arredondo solo buscan atacar al Gabinete y reforzar “el deseo de vacancia” contra el presidente Pedro Castillo.

“Nunca me he cruzado con ella, no me he comunicado directamente ni indirectamente, por lo que me preocupa esta versión, esto provendría según se dice de la fiscalía, si es así me preocupa que la fiscalía no conozca quién es la persona supuestamente cercana a mí que ha declarado, lo primero que ha debido hacer es corroborar su versión”, remarcó.

“La cuestión es que no creo que la señora tenga tanta imaginación, detrás de esto están muchas personas. ¿Quién financia a esto? el objetivo es debilitar al Gabinete, si están haciendo estas imputaciones lo que se persigue es eso: debilitar al Gabinete para reforzar su deseo de vacancia de la presidencia de la República”, agregó.

En esa línea, afirmó estar dispuesto a presentarse a dar sus descargos ante la fiscalía “sin ninguna prerrogativa” por su alto cargo.

Lo que dijo López

El Comercio tuvo acceso a la declaración dada por López Arredondo al Ministerio Público. En su manifestación, López afirmó que no ha vuelto a recibir amenazas de muerte, pero que el 8 de marzo sí recibió un documento en el que se le planteaba denunciar a la fiscal Taquire y al fiscal superior Rafael Vela para así librarse de la investigación que se le sigue.

En el mismo documento, la fiscal de lavado de activos señala que López “sabe que la propuesta viene de un personaje cercano al primero ministro Aníbal Torres Vásquez”.

