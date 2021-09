El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se pronunció sobre la advertencia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien advirtió a la empresa explotadora del gas de Camisea a renegociar el reparto de utilidades, si no optarán por la nacionalización.

“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, señaló a través de una publicación en Twitter.

Tras ello, el ministro Torres aseguró que miembros del gabinete ministerial se encuentran a favor de la renegociación del contrato, pero que este tema se abordó “informalmente”, aseguró en diálogo con el Diario El Comercio.

“El Gabinete no ha acordado nacionalizar, no ha acordado estatizar. Lo que sí estamos de acuerdo es que ese contrato se renegocie, como cualquier contrato privado o público”, indicó Torres. “Lo que digan los ministros será materia de discusión en el Consejo de Ministros. Y no hay nada de eso”, agregó.

El titular del Minjus-DH resaltó que la renegociación de un contrato se debe dar con las dos partes involucradas y y no de forma unilateral. “Hay un contrato y hay dos partes, hay que buscar que las dos partes se pongan de acuerdo. Que el contrato beneficie a ambas partes, no solo a una”, sostuvo.