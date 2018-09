Miguel Torres afirma que no se identifica con denominación de "señora K"

El congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, dijo que no recuerda si él solicitó reunirse con el suspendido juez César Hinostroz a a través del ahora preso empresario y amigo suyo Antonio Camayo.

"No recuerdo con precisión si es que yo lo llamé a Antonio (Camayo), pero sí estoy en condiciones de afirmar que se produjo esa reunión el día de un almuerzo familiar donde estaba la esposa del señor Camayo, Camayo, el doctor Hinostroza...y no debe haber durado más de una hora", declaró el parlamentario a los periodistas.

Miguel Torres señaló que Antonio Camayo fue quien le dio referencias de Hinostroza indicándolo, afirmó, que era una persona muy cercana para él y sería bueno que ambos hablen como "dos personas ligadas al ámbito del Derecho".

Vea también Keiko Fujimori admite conocer a Antonio Camayo, pero asegura que nunca se han reunido

"Es probable, no lo niego, simplemente no lo recuerdo, que como consecuencia de que Antonio Camayo me comentara en algún momento que Hinostroza era su primo de cariño, su paisano, haya podido decirle para poder reunirnos para poder intercambiar ideas y poder conocerlo. No lo niego, pero no lo puedo afirmar", comentó Miguel Torre s.

El congresista reiteró que solo se reunió en esa oportunidad con el suspendido magistrado y que luego no volvió a entablar comunicación con él. Asimismo, descartó que anteriormente alguien se haya referido a él como "señora K".

Por último, el parlamentario fujimorista expresó su intención de colaborar con cualquier investigación que se haga en el Ministerio Público, así como cualquier proceso que se inicie en el Congreso por su reunión con César Hinostroza. Sin embargo, aseguró que él no ha cometido ningún acto ilícito o contra la ética.

César Hinostroza confirmó, en una entrevista, que la denominación "señora K" utilizada en una conversación con Antonio Camayo fue usada para referirse a Miguel Torres, versión que ya había brindado un colaborador eficaz ante el Ministerio Público. Este último también señaló que el suspendido juez supremo se había reunido también con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.