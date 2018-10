Miguel Torres afirma que fiscal Domingo Pérez "transmite un odio visceral" hacia el fujimorismo

El congresista Miguel Torres , encargado del comité de transición en Fuerza Popular , aseguró que no están "arrinconados" luego de que su lideresa, Keiko Fujimori , anunciara cambios y pidiera diálogo al Gobierno y las demás fuerzas políticas.

"No estamos arrinconados, no es un acto de desesperación, la unidad que se presenta en una familia nos da fuerzas cada día", dijo al referirse a la reunión entre los hermanos Keiko y Kenji Fujimori, que estaban distanciados desde hace varios meses.

"PERDÓN RECÍPROCO"



Al respecto, Torres afirmó en el programa "Agenda Política" de Canal N que tiene entendido que los dos hermanos "se han dado un perdón recíproco" y espera que esta unidad y reconciliación se refleje en el partido Fuerza Popular.

"Los hermanos Fujimori nos han demostrado que la unión es importantísima, que el perdón es relevante", indicó. Sobre el proceso contra Keiko Fujimori, el legislador remarcó que se trata de un "juicio político".

"Lo que he presenciado es un juicio político porque en vez de estar analizando una medida específica, en la cual el fiscal tendría que explicar por qué a un grupo de personas deben estar privadas de su libertad, lo que veo es una valoración y opiniones", refirió.

"TRANSMITE ODIO VISCERAL"



El legislador aseguró que el fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez —quien argumenta el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori en el caso Cócteles— desprende odio hacia el partido de Fuerza Popular.

"Yo me he quedado sorprendido cómo el fiscal (José Domingo Pérez) transmite un odio visceral respecto a lo que se refiere al fujimorismo (…) Está analizando una situación específica del año 2011. Entonces, yo no sé cómo llega el fiscal a elucubrar teorías en las cuales, por ejemplo, Keiko Fujimori en los 90 estaría involucrada o sería parte de este gran plan del que él habla para que luego de casi dos décadas se concretara", sostuvo el parlamentario.

SOBRE MERCEDES ARÁOZ



Sobre las críticas de la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien admitió públicamente que no confía en el fujimorismo, Miki Torres consideró "poco elegante meterse en casa ajena".

"He conversado con Aráoz y otros políticos, y veo una apertura al diálogo. Los peruanos nos tienen que dar las chances de que con los cambios podemos retomar el diálogo. A las demás bancadas les pido que no perdamos las perspectivas de las cosas", aseveró.

Torres también aclaró que no está liderando Fuerza Popular porque no le corresponde y dijo sentir "pena" por las declaraciones contra su partido de parte de Francesco Petrozzi, quien renunció a la bancada mayoritaria.

"Qué pena de parte de Francesco. O fue a otras reuniones o no estuvo lo suficientemente atento", expresó. En el caso de Rolando Reátegui, quien admitió ser testigo protegido de la Fiscalía, señaló que está "sorprendido".

"Estamos sorprendidos. Quiero escuchar a Rolando, escuchar qué ha dicho. Quiero pedirle explicaciones por Carmela [Paucará]. Ella no merece haber estado tres o cuatro días dentro de una celda. Ni ella ni los demás acusados", enfatizó.