Luego de ser duramente criticado, y con sustento, sobre sus declaraciones reconociendo las ‘gestiones’ del genocida Adolfo Hitler, el presidente del Consejo de Ministros -Aníbal Torres- aseguró que todo fue a “título personal”. Además, agregó que se disculpaba con el embajador de Israel si en algún momento se había ofendido.

“Mencioné el caso de la infraestructura construida en Alemania en la época del nazismo, lo hice a título de ejemplo, pero no hay que malentender las cosas, no es que esté tomando a la Alemania de aquella época o a Hitler como ejemplo a seguir. porque he dicho también que fue un gran criminal, un gran delincuente y por su puesto él y sus seguidores fueron condenados, él claro se suicidó, sus seguidores fueron condenados a la pena de muerte y en Alemania eso no queda ni señas”, intentó explicar Torres.

En un intento de disculpar, Torres dijo que “con eso no se debe ver ofendido el pueblo judío, Israel, país que yo conozco y lo conozco bastante, país del que hemos aprendido en cuanto a su agricultura y él también a aprendido del incanato, si vamos a Israel vamos a ver los andenes ahí utilizados para la agricultura”.

Además, agregó que conoce el país “de manera que al señor embajador de Israel , si el cree que lo he ofendido, le pido disculpas y vamos a conversar personalmente”.

Para rematar su intento de justificación, el premier confesó que su familia “está vinculada con judíos, de manera que no se preocupe señor embajador”.

