El suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez aseguró que es el “mejor fiscal de la historia del Perú” porque es “incómodo” para el expresidente Martín Vizcarra y sus operadores políticos en el Ministerio Público.

Durante sus alegatos de defensa ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el magistrado señaló que buscan destituirlo de su cargo solo porque pidió sanciones contra la empresa brasileña Odebrecht y acciones de control a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

“Soy el fiscal supremo con el mayor prestigio en la historia (…) Los operadores de Vizcarra son (Rafael) Vela y (José Domingo) Pérez y estas fiscales del Callao (Sandra Castro y Rocío Sánchez), a ellas tenía que proteger 100%”, expresó.

“Seguramente me destituirán, pero ustedes (integrantes de la JNJ) llevaran en sus hombros y conciencia estos cargos porque yo soy el mejor fiscal de la historia del Perú”, añadió.

Tomás Gálvez dice ser el mejor fiscal de la historia

Gálvez Villegas recibió un llamado de atención por parte de la presidenta del TC, Luz Tello, quien le pidió conducirse “con respeto”. Sin embargo, el suspendido fiscal supremo afirmó que estaba “contextualizando” el pedido de destitución.

“Este informe con el cual se solicita mi destitución lamentablemente es una aberración jurídica. Están actuando como si no hubiera ordenamiento jurídico, norma que no reconozca derechos de las personas, como su no hubiera principio de legalidad y debido proceso”, aseveró.

Cabe indicar que al término de la audiencia, el pleno de la JNJ, dejó al voto el pedido y pasó a debatir en reserva la resolución del caso.

El magistrado instructor de la JNJ, Henry Ávila, propuso ante el pleno de dicha institución la destitución del suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez, implicado en la investigación a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

