El suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez se allanó hoy al pedido de la Fiscalía para ampliar por 12 meses su impedimento de salida del país. En una audiencia virtual, Gálvez indicó que tomó esa postura porque “soy el principal interesado de que esto se esclarezca”. El magistrado es investigado de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado, cohecho activo y patrocinio ilegal en el caso de Los Cuellos blancos del Puerto.

“Me he allanado, no hay duda de eso. Pero tienen que darse cuenta que uno de los presupuestos (para dictar medidas cautelares o preventivas) es que deben existir elementos de prueba de la comisión del delito. Es una de los requisitos para fundamentar las medidas cautelares o preventiva. Tienes que tener necesariamente pruebas del hecho. Y además, el hecho debe estar determinado”, expresó en audiencia virtual.

“Lamentablemente por tergiversaciones que ha sufrido la jurisprudencia y autores improvisados y fiscales que no manejan categorías jurídicas se ha pasado por alto el primer requisito para imponer medidas. ¿Cuál es? La determinación del delito que se imputa y prueba suficiente”, acotó.

En la diligencia presidida por el juez supremo Hugo Núñez, Gálvez aseguró ser inocente de los cargos imputados y rechazó haber conversado con el exjuez supremo César Hinostroza para coordinar el sentido de sentencias. Uno de los casos, se refiere a un pedido que hizo el fiscal al exjuez supremo en 2018 para favorecer al rondero Segundo Nemecio Villalobos Zárate con una casación que este interpuso.

“Soy una persona razonablemente inteligente, como ustedes. Si tienes el caso resuelto, totalmente a favor, ¿por qué voy a llamar a Hinostroza? Además ya estaba dicha la fecha para que se dé la sentencia”, declaró el magistrado quien fue suspendido de sus funciones la semana pasada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El pedido de ampliación fue solicitado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien sostiene que debido a que fue suspendido por la JNJ “carece de arraigo laboral, por tanto carece de empleo”.

Sobre este punto, Gálvez señaló que en la JNJ no se tomaron en cuenta sus argumentos y aún así fue suspendido. “Igual en la Fiscalía. No han tomado mis descargos que hice como de 100 páginas. Pero ahora la Fiscalía nos viene a decir otras cosas como que la JNJ ya me suspendió y la Fiscalía me investiga, acá también lo sancionamos”, expresó.

Tal como informó Perú21, la hipótesis de la Fiscalía es que Gálvez es “el hombre clave” de Los Cuellos Blancos del Puerto, que habría encabezado el Hinostroza, con quien es protagonista de audios, al ser el contacto principal en el Ministerio Público.

En su intervención, Gálvez también dijo que es blanco de la Fiscalía, la prensa y ONG’s. “Actúan sincrónicamente para generar convicción. Exactamente así funcionó en el tiempo de Vladimiro Montesinos pero después todos terminaron presos”.

Luego, Gálvez indicó que este actuar se debe a que denunció que Odebrecht ha tomado las instituciones de administración de justicia.

“El Ministerio Público le ha regalado a esta empresa corruptas más de 100 mil millones de soles. Yo lo he denunciado y nadie hace caso porque la administración de justicia. La Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia y otros está tomada por Odebrecht y eso lo he denunciado”, aseveró.

Alrededor de las 11 a.m., el juez Núñez dio por concluido el debate y señaló que la resolución con su decisión será emitida en el plazo de ley y notificada a las partes.

VIDEO RECOMENDADO:

Luis Barsallo se pronuncia sobre Mario Romero