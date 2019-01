Tomás Gálvez sobre remoción de fiscales: "Es facultad del fiscal de la Nación"

El fiscal Supremo Tomás Gálvez manifestó que la remoción de los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela —anunciada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry—no se hizo en un momento oportuno, sin embargo es entera potestad del jefe del Ministerio Público.

"Estoy sorprendido con la decisión. No tenía idea que eso iba a suceder. Es facultad del fiscal de la Nación, no es que yo lo respalde porque el fiscal de la Nación no necesita ese tipo de respaldo para tomar esa decisión, pero yo creo que no era el momento más oportuno", dijo Tomás Gálvez.

Sobre convocar una posible Junta de Fiscales por la remoción, Tomás Gálvez dijo que "no habría necesidad", pero si algún fiscal superior lo considera conveniente se podría tratar el tema para sugerirle alguna petición al fiscal de la Nación.

"Yo hubiese esperado que llegue la información de Brasil (por caso Odebrecht) para que no haya suspicacias, ni se ponga en riesgo la recolección de la información (...) Yo pienso que para evitar suspicacias y no porque se ponga en riesgo (investigación) porque todos los fiscales son competentes y no creo que haya mayor problemas", agregó.