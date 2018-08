El fiscal supremo Tomás Gálvez afirmó esta tarde que, en su opinión, la permanencia de Pedro Chávarry como titular del Ministerio Público no deteriora la imagen de dicha institución, pese a que mintió sobre una reunión con periodistas en casa del hoy detenido empresario Antonio Camayo.

En esa línea, indicó, que es "la prensa" la que "se ha encargado de hacer ver que hay como un deterioro" la gestión de Pedro Chávarry en el Ministerio Público.

"La prensa es la que se ha encargado de hacer ver como que hay un deterioro en la fiscalía, particularmente con la gestión y permanencia del fiscal de la Nación, nosotros no lo hemos considerado así". sostuvo en diálogo con RPP.

"[La mentira de Pedro Chávarry] no es un hecho grave que lo descalifique para la función, solo eso", reiteró.

Tomás Gálvez manifestó que no podría opinar si es que tras estos actos el fiscal de la Nación perdía legitimidad o no porque "la legitimidad es relativa".

Consideró, en ese sentido, que lo que sucede en el Ministerio Público es que "está con una aceptación baja" en la ciudadanía.

"Quizás más baja de lo que siempre ha estado, pero eso es todo", precisó.

Al ser consultado sobre la Junta de Fiscales Supremos de esta mañana, explicó que esta no puede remover al fiscal de la Nación de su cargo así lo quisiera.

"La Junta de Fiscales [Supremos] no tiene ninguna facultad de disminuir ni de pedir que renuncie nada de eso. Lo único que puede hacer es nombrarlo, y una vez que lo nombra, el único que puede sacarlo es el Congreso", detalló.

Respecto a lo dicho ayer por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del grupo investigador especial del caso Lava Jato, quien denunció presiones en el Ministerio Público, Tomás Gálvez dijo "no creer que se estén sacando los ojos" en la Fiscalía.

"Me parece a mí que es un problema más de conducta del fiscal José Domingo Pérez. A mí no me parece que eso sea una bronca institucional, sino es más bien una bronca de personalidad", señaló.