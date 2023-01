La expremier y aún congresista Betssy Chavez reapareció para hacer eco de su discurso violentista y racista. Desde Tacna, en donde realiza actividades en el marco de la semana de representación, dijo que el número de agentes de la Policía es menor en comparación de sus seguidores.

Chávez -quien estuvo fuera de la escena política después del golpe de Estado de Pedro Castillo- señaló que el número de policías en el Perú es de 144 mil y muchos realizan trabajo administrativo, mientras que la población es considerablemente mayor.

“Si vamos a una protesta, vamos a ser superiores a la Policía, ¿y por ser superiores en cantidad y no tener armas de fuego vamos a permitir que nos maten? No podemos avalar que nos maten”, indicó desde Tacna.

Además, fiel a su estilo, incentivó la desinformación a favor de una narrativa interesada a sus objetivos políticos. "No por los infiltrados se puede decir que todas las regiones del sur son terroristas", dijo sin mayor vergüenza ni aclarar que se debe separar a los violentistas de los que marchan de manera pacífica.





NO SALE A PROTESTAR POR TEMOR

La aliada de Pedro Castillo también aseguró que no sale a marchar porque después enfrentaría represalias en su contra.

Betssy Chávez llegó al Poder Legislativo con Perú Libre de Vladimir Cerrón.

“A mí me vigilan todo el tiempo, por eso tengo que contar con seguridad del Estado, yo quisiera salir a marchar, pero lo que pasa es que si yo salgo a marchar me detienen por flagrancia o porque dicen que soy azuzadora”, aseguró la parlamentaria a los medios tacneños.

Y añadió: “Yo ya tengo un delito, me están procesando por rebelión, por conspiración que no es poca cosa, ¿qué pasa si salgo a marchas? Me van a detener y van a decir que estoy azuzando. En el tema de marchas yo ni siquiera puedo coordinar con las autoridades, lo que hecho con mi equipo es en las comisarías inmediatamente poder asistirlos (a los detenidos por las manifestaciones), eso hemos coordinado con el despacho congresal”.





