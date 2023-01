¿Sin órdenes? El ministro del Interior, Vicente Romero, reveló que se enteró de la intervención policial dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a través de la televisión, porque nunca hubo una decisión política. Los efectivos del orden habrían actuado por el delito de flagrancia.

“No hubo la decisión política (de ingresar a San Marcos) porque esa es una decisión netamente de la Policía que ha tenido. Yo me he enterado cuando he estado viendo la intervención por televisión. Por delito de flagrancia lo han realizado”, dijo Romero en diálogo con Exitosa.

Al ser cuestionado por la denuncia de abuso de poder que se cometió en el operativo, el titular del Interior respondió que se debe “individualizar que ha habido alguien que ha cometido un exceso o un delito del personal que intervino”.

Vicente Romero agregó que ha solicitado un informe respecto al desalojo en la Decana de América, donde ya se liberó a 192 intervenidos.

Respecto a la brusquedad de la intervención, el ministro dijo que “por normas internacionales cuando hay una gran masa para poder intervenir, y no tener porque para eso se necesita identificación, es mejor que estén en el piso todas las personas por la seguridad de ellos mismo y las de las fuerzas del orden”.

UNMSM denuncia abuso de autoridad

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos respondió la tarde del domingo 22 de enero sobre las diversas informaciones vertidas luego de que la Policía ingresara a sus instalaciones para retirar a los manifestantes.

Señaló que el operativo no contó con fiscales ni con representantes de la Defensoría del Pueblo. Además, rechazó la intervención de la Dircote.

A través de un comunicado, informó que “únicamente” pidió a los agentes del orden la liberación de las puertas tomadas por algunos estudiantes y manifestantes.

UNMSM afirma que Policía actuó de oficio ante estado de emergencia.

