El expresidente peruano Alejandro Toledo presentó una nueva moción para que la Corte Federal del Distrito Norte de California revoque su orden de detención sujeta a condiciones apropiadas.

Según informó Canal N, el nuevo recurso de la defensa legal de Toledo Manrique fue presentado en medio del proceso de extradición solicitado por la justicia peruana.

Alejandro Toledo permanece bajo arresto preventivo durante el resto de su proceso de extradición, luego que el juez Thomas S. Hixson en audiencia pública del pasado 12 de setiembre ratificara esta medida planetada por la fiscalía de Estados Unidos.

Luego de sopesar las últimas evidencias presentadas tanto por el equipo de fiscales como por la defensa del expresidente, el juez apenas concedió la posibilidad de cambiar el régimen carcelario de Toledo, quien se encuentra en encierro solitario desde su arresto el 16 de julio.

"A diferencia de un proceso normal, en un proceso de extradición se invierten los roles, y existe la presunción de detención", señaló Hixson en su resolución hacia el final de la audiencia.

"En este caso no existen circunstancias especiales, y debo negar una reconsideración porque Toledo no ha demostrado que no hay riesgo de fuga", añadió al dar a conocer su decisión. Una próxima audiencia será el 17 de octubre.

En esta audiencia, de acuerdo al magistrado, no se revisará la resolución que negó el pedido del exmandatario para afrontar en libertad el proceso de extradición al Perú, sino las condiciones carcelarias y la salud mental de Alejandro Toledo.

El expresidente es requerido por la justicia peruana por los presuntos sobornos de 35 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht le pagó por la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.