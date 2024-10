El crimen no paga: Toledo fue condenado a 20 años y 6 meses por millonaria coima

En una audiencia que duró más de cuatro horas, en la que por momentos se le vio riéndose y en otros preocupado, el Colegiado del Segundo Juzgado de la Corte Superior Penal condenó, en primera instancia, a 20 años y 6 meses de prisión efectiva al expresidente Alejandro Toledo Manrique por recibir una coima de 35 millones de dólares para favorecer a Odebrecht en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Según la sentencia leída por la directora de debate, la jueza Inés Rojas, se determinó que Toledo fue condenado a 9 años por el delito de colusión y 11 años por lavado de activos, así como al pago de 242 días de multa, calculados en función de su ingreso diario, y 3 años de inhabilitación para ejercer cargo público.





Audiencia de la sentencia de Alejandro Toledo y otros tres investigados por el caso Odebrecht.

“En suma, son 20 años y seis meses de prisión preventiva de libertad, a partir del 23 de abril de 2023, y finalizará el 22 de octubre de 2043”, indicó Rojas.

Por su parte, los exfuncionarios de Proinversión Sergio Bravo y Alberto Pasco Font fueron sentenciados a nueve años, cada uno, por el delito de colusión. Y el expresidente de ICCGSA Fernando Castillo, a 14 años (seis años por colusión y ocho años y seis meses por lavado de activos), así como al pago de 172 días de multa.

Sin embargo, en el caso de los tres, la sala determinó que la condena sea con prisión suspendida, pero con medidas restrictivas, como impedimento de salida del país, control de sus actividades y que no puedan variar de domicilio.

El ex hombre de seguridad de Toledo, Avi Dan On, fue absuelto de los delitos de colusión y lavado de activos. Esto, pese a que fue uno de los enviados por Maiman para realizar coordinaciones de los pagos de coimas con Odebrecht.

COIMA DE 35 MILLONES

La jueza Rojas aseguró, además, basándose en información declarada por Joseph Maiman, el amigo íntimo de Toledo, a la Fiscalía, que fue él quien recepcionó a través de tres empresas suyas —Warbury, Trailbridge y Merhav— el pago de las coimas de Odebrecht y Camargo, y Correa para Toledo.

La Fiscalía pudo corroborar, según la sentencia, que Warbury recibió una transferencia de US$26’629,980; Trailbridge, US$749,985; y Merhav, US$1’319, 474.

De esta forma, el monto total recibido por esas tres empresas de Maiman, desde las cuentas de Odebrecht, fue de US$28’699,639 y US$1’568,746 (en euros). La suma total de la coima de la firma brasileña, según la lectura leída por la jueza Rojas, es de entre 30 y 31 millones de dólares.

Aparte de esa cantidad de dinero, la empresa Camargo y Correa también transfirió una coima de 4 millones de dólares a una de las compañías de Maiman, quien falleció en 2021.

Rojas sostuvo, también, que el exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, declaró a la Fiscalía que el dinero de esa millonaria coima fue pagado con “plata del Estado”, es decir, con el dinero de todos los peruanos.

En otro momento, la magistrada manifestó que “Maiman y Odebrecht firmaron un contrato ficticio de IIRSA Sur el 18 de enero de 2005”, un año antes de la firma del contrato.

Según la sentencia, Toledo le pidió a Barata, de acuerdo con lo declarado por el exdirectivo de Odebrecht a la Fiscalía, que vaya a su casa en una oportunidad, porque había retraso en el pago de las coimas. “Algunas veces, el propio presidente me llamó a su casa, dos o tres veces, y me decía: ‘Oiga, Barata, puta, me paga, caramba”, dijo la jueza.

TRES MIL MILLONES DE REPARACIÓN CIVIL

El Colegiado del Segundo Juzgado Penal aceptó el pedido de la Procuraduría, a cargo de Silvana Carrión, y resolvió que los sentenciados paguen la exorbitante reparación civil de S/1,375 millones y US$463 millones.

“El análisis realizado por el Poder Judicial, a las 12 pretenciones de reparación civil de la Procuraduría es un daño propuesto por el proyecto (Interoceánica Sur), no es sobre el señor Toledo o el señor Orellana. Es un daño solidario que tienen que pagar tanto las personas naturales como los terceros civiles responsables, como son J. J. Camet e IIRSA (consorcio integrado por Odebrecht)”, declaró la procuradora Silvana Carrión a Perú21TV.

SABÍA QUE

-Toledo apelará. El abogado de Toledo, Roberto Su, dijo que lo hará en las próximas horas.

-De seis a nueve meses podría durar la apelación de Toledo, señaló a Perú21TV el exprocurador anticorrupción Iván Montoya.

-Expresidente insultó a Pérez, según lo denunció este último en la audiencia. Esto, tras indicar que el exmandatario le mentó la madre.

-“Se ha podido lograr esta condena ejemplar contra Alejandro Toledo y los otros funcionarios de Proinversión”, dijo el fiscal del caso, José Domingo Pérez.

-“Joseph Maiman era el receptor de las contribuciones (coimas) de Odebrecht para Alejandro Toledo”, señaló la directora de debate, la jueza, Inés Rojas.

