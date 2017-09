"Alejandro Toledo no se acogerá a la colaboración eficaz"

Se acabó la polémica. Heriberto Benítez, abogado del ex mandatario Alejandro Toledo, aclaró que su patrocinado "no se someterá a la colaboración eficaz ni a la confesión sincera".



“Toledo me ha ratificado que no ha cometido ningún delito, por ello, no tiene que someterse ni a la colaboración eficaz ni a la confesión sincera. Lamento, que el presidente del Poder Judicial (Duberly Rodríguez) diga tonterías sobre mi patrocinado. Lo están culpando antes de tiempo”, sostuvo en diálogo con Perú21.

El último miércoles 20 de setiembre, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, consideró que a estas alturas no es conveniente que Toledo se acoja a la colaboración eficaz. Sin embargo, Rodríguez, insiste en que el prófugo ex mandatario sí podría acceder a este beneficio. “Desde el punto de vista jurídico, según la ley que amplía los alcances de la colaboración eficaz, sí se establece que puede ser colaborador eficaz cualquier persona investigada. El cabecilla también, antes estaba prohibida esa posibilidad pero ahora sí está contemplada”, sostuvo.

Para Rodríguez, las declaraciones del israelí Josef Maiman deberían incorporarse en la carpeta de detención con fines de extradición de Toledo en el caso Odebrecht. “Debería reforzarse el cuaderno con la declaración de Maiman pero, además, los casos Odebrecht y Ecoteva deberían acumularse”, dijo.

La Fiscalía acusa a Alejandro Toledo de recibir US$20 millones en sobornos de Odebrecht a cambio la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.