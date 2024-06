El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, aseguró que denunciará a Salatiel Marrufo, exfuncionario del gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Esto debido a sus afirmaciones sobre un presunto fraude en las elecciones generales del 2021.

Esta mañana, en entrevista con RPP, el titular del JNE expresó que “en su momento” tomará las acciones “que corresponden dentro del marco de la ley, dentro del marco del respeto al estado de derecho”.

“Sus afirmaciones son tendenciosas, dejan espacios en los que se pueden interpretar cosas, como lo ha hecho el señor Villaverde. Ese es el estilo que tienen para referirse a actos que quieren distorsionar”, enfatizó Salas Arenas.

Ante la pregunta de si consideraba que esto es una maniobra para sacarlo de la presidencia del JNE, el abogado respondió: “Por supuesto, claro, esta es una aspiración añeja que tienen varios grupos del Parlamento”.





VOLVIÓ A NEGAR FRAUDE

En otro momento, Salas Arenas afirmó que las declaraciones de Marrufo y Villaverde son “una nueva versión del fraude”.

“No he tenido ningún acercamiento con la señora Dina Boluarte ni con el señor Castillo ni con ningún miembro de ningún partido para favorecer o perjudicar. He escuchado también las declaraciones del candidato Villaverde, de que yo he me reunido con Bruno Pacheco a quien no conozco. Fantasías de las que dicen tener pruebas, y lo propio, Marrufo. Dicen que dicen… Esas fantasías carecen de fundamento”, sostuvo indignado.

Agregó que hay una campaña en su contra “de los que promueven que ha habido fraude en la elección, que ha habido falsificaciones de firmas y suplantaciones de miembros de mesa en el momento de la producción del resultado electoral de mesa. Las impugnaciones sobrevienen a raíz de alegar que hubo falsificación de firmas o suplantación de miembros de mesa y eso no ha ocurrido. Esa es la realidad. Y si no ha ocurrido ni suplantaciones ni falsificaciones, las actas que se impugnaron no tenían sentido, no tenían fundamento, no había cómo anularlas. El día 9 no le alcanzó a una fuerza política el plazo para seguir presentando nulidades”.

Además, se refirió a las acusaciones del abogado Julio César Castiglioni, quien formó parte del equipo legal que apoyó aFuerza Popular (FP) durante el proceso de presentación de recursos de nulidad de actas.

“Castiglioni dice lo que dice porque perdió, como abogado perdió. Las nulidades que planteó, las perdió. En el caso concreto del fraude se alega, se prueba y eso no se acreditó”, apuntó.









