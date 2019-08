Tía María: Vizcarra ofreció a autoridades arequipeñas dar marcha atrás en proyecto minero

La suspensión de la licencia de construcción del proyecto Tía María, a cargo de Southern Copper Perú, habría sido planificada con antelación, según se desprende de un audio difundido a través de las redes sociales, en el que se escucha al presidente Martín Vizcarra "negociar" una solución al conflicto social con otras autoridades de Arequipa.

En el diálogo, al que tuvo acceso Perú21, se escucha ofrecer al jefe de Estado una “solución” para salir del enfrentamiento que provocó la entrega de la licencia a la minera, por parte del Ejecutivo, el pasado 8 de julio.

Incluso, el mandatario no descarta la posibilidad de “retroceder” para poner fin al paro indefinido en el Valle del Tambo.

“Ahora, muy bien, ya se dio. Hay momentos para retroceder. Vamos a hacerlo, pero no es que se puede hacerlo mañana. Hay que verlo, trabajarlo, eso es lo que quiero ustedes comprendan”, manifiesta Martín Vizcarra.

En la reunión, que se habría registrado el pasado 24 de julio, antes de Fiestas Patrias; también participó el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres quien le reclama al mandatario una solución concreta a sus demandas.

“Yo sí puedo comprometerme aquí, sabiendo cuál es mi posición, buscar alternativas de solución. No podría salir y decir que voy a cancelar. ¿Bajo qué argumento? Tengo que prepararme. Pido que me comprendan. Yo no soy el enemigo. Hemos llegado a esta situación fruto de todo un proceso largo”, responde el jefe de Estado.

En más de un momento, las demás autoridades le solicitan al jefe de Estado “anular” definitivamente el proyecto minero para cesar las manifestaciones. También le preguntan si tendría “la voluntad” para tomar esta decisión.

“Hay que buscarle la forma. (…) Si no hay las condiciones, si hay irregularidades que ustedes conocen que se han cometido, hay que ver. Nos ayuda que ustedes mismos hagan el sustento”, replica el mandatario.

Antes de finalizar, Vizcarra expresa que podría estar tomando una medida en “una semana”. “Yo trataría que sea lo más pronto; (…) el tema es que tenemos 28 de julio encima”, propone.

Licencia suspendida

El viernes, el Consejo Nacional de Minería anunció a través del auto N° 014-2019 que la licencia de construcción del proyecto minero Tía María quedaba suspendida hasta solucionar dos “recursos de revisión” que planteó el Gobierno Regional de Arequipa y otros gremios.