El premier Pedro Cateriano acude al Congreso luego que la oposición demandara su presencia el jueves, para que explique las medidas que tomará el Ejecutivo para superar la crisis en Arequipa a raíz del conflicto por el proyecto minero Tía María.

[ACTUALIZACIÓN 12:03 PM]La exposición del premier Pedro Cateriano en el Congreso de la República por el conflicto en Arequipa debido al proyecto minero Tía María se pospuso para las 3 pm.

Se informó que Pedro Cateriano y sus ministros abandonaron la sede del Congreso para dirigirse a Palacio de Gobierno, de donde el presidente Ollanta Humala dará un mensaje a la Nación a la 1 pm. sobre la situación en AArequipa por Tía María.

[ACTUALIZACIÓN 11:12 AM]A su llegada al Congreso de la República, donde informará ante la representación parlamentaria sobre los luctuosos sucesos ocurridos en la provincia de Islay (región Arequipa) por el proyecto minero Tía María, el premier Pedro Cateriano anunció que el presidente Ollanta Humala dará un mensaje a la Nación a la 1 pm. sobre estos sucesos.

"En democracia se respeta la Constitución y la ley y todas aquellas personas que violan la ley deben ser pasibles de acusaciones y de que se administre justicia. Todos los peruanos hemos escuchado el escandaloso audio donde no se defendía el medio ambiente ni la agricultura para los arequipeños; lo que había era corrupción y esperamos la acción de la justicia", sentenció Pedro Cateriano en breve diálogo con los periodistas.

De esta manera, Pedro Cateriano aludió al audio del dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez, difundido días atrás, en el que se le escucha aparentemente negociar recibir un monto de dinero a cambio de finalizar con las protestas contra el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern.

[ACTUALIZACIÓN 9:26 AM]El premier Pedro Cateriano acudirá a las 11 am. al Congreso para informar sobre los hechos ocurridos en la provincia de Islay (región Arequipa), en relación al proyecto minero Tía María.

Según la agencia Andina, la presentación fue confirmada al término del debate del informe final de la Comisión de Ética que recomendó la suspensión por 120 días del congresista Víctor Crisólogo Espejo.

[NOTA ORIGINAL 14/05/2015]La oposición no pasó por alto el nulo protagonismo del premier Pedro Cateriano, al mismo estilo del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, para resolver la paralización que sufre Arequipa a raíz de las protestas contra el proyecto minero Tía María.

Por ello, ni bien se reinició la sesión plenaria de esta tarde, parlamentarios de diversos bloques políticos demandaron la presencia del primer primer ministro ante el Pleno del Legislativo para que explique las decisiones que adoptará el Ejecutivo en torno al caso del proyecto minero.

La citación también comprende a la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz; y del ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

Jaime Delgado (Dignidad y Democracia) planteó una cuestión de orden para proponer la presencia del jefe del gabinete a fin de que explique las medidas que adoptará el Ejecutivo ante los enfrentamientos por el proyecto minero Tía María.

"Es indignante que estén pasando las semanas y cada día haya más enfrentamientos que no van a acabar si es que el Gobierno no da una señal clara que busque restablecer el orden, que es lo que importa en estos momentos", afirmó Delgado al sustentar su propuesta.

Como alternativa planteó que se postergue la ejecución del proyecto Tía María para buscar un clima de tranquilidad. "Yo no soy antiminero, la minería puede explotarse en el Perú con responsabilidad, cumpliendo todos los estándares, lamentablemente Southern no es el mejor ejemplo cumpliendo estos estándares, ha contaminado el valle del Tambo durante 40 años y de allí el resentimiento de la población. No queremos más sangre en nuestro país", añadió.

En tanto, Mauricio Mulder (Concertación Parlamentaria) consideró que la presencia del presidente del Consejo de Ministros permitirá a la Representación Nacional conocer qué es lo que hará el Gobierno frente a esta coyuntura.

"¿Hasta cuándo vamos a estar en una situación de este tipo?, cuando ya se ha roto la posibilidad de un diálogo y en donde además el Gobierno no tiene una orientación de propuestas específicas y hay una claudicación completa frente a una situación en la que ya el sur del país se siente desprotegido y casi en la necesidad de no reconocer a este gobierno", indicó.

Mulder recordó al Ollanta Humala candidato cuando propuso emplazar a los políticos que no honraban sus compromisos.

"¿Hasta cuándo vamos a esperar que el Gobierno dé respuestas precisas si se va a suspender o si no se va a suspender (el proyecto)? Los ministros tienen que venir, pero encabezados por el presidente del Consejo de Ministros (Pedro Cateriano)", subrayó.

A su turno, Marco Falconí (Unión Regional) reiteró su propuesta para que el Gobierno decrete el Estado de emergencia en la zona. Cuestionó que cientos de familias hayan sido desplazadas por razones de violencia en la zona. "¿Eso no es una violación a sus derechos humanos?", preguntó.

Lamentó que se estén cobrando cupos a las personas para que entren y salgan de las zonas aledañas a Islay. "Todas las formas de solución al conflicto se hace a través del diálogo", anotó.

¿Y DÓNDE ESTÁ EL PREMIER?Mientras recrudecen las violentas protestas contra el proyecto minero Tía María y todo el Perú es testigo de los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía en el Valle del Tambo y en la ciudad de Arequipa, dos preguntas quedan en el aire: ¿dónde está el premier Pedro Cateriano? y ¿por qué no se pronuncia sobre esta situación?

Al respecto, fuentes del Ejecutivo, consultadas por Perú21, indicaron que Cateriano sostiene constantes reuniones multisectoriales para monitorear lo que sucede en Arequipa.

Además, esta tarde corrieron rumores sobre la eventual renuncia del premier debido a que el conflicto en Islay se le había escapado de las manos. Sin embargo, las mismas fuentes señalaron que Cateriano no ha pensado alejarse del Gobierno y aseguraron que está trabajando con normalidad en su despacho.

La ausencia del primer ministro Pedro Cateriano también llamó la atención del ex asesor nacionalista Carlos Tapia, quien cuestionó que se mantenga en silencio frente a una coyuntura tan difícil como la de Arequipa.

El ex viceministro del Interior Carlos Basombrío también reclamó que el presidente del Consejo de Ministros dé la cara ante el conflicto que se vive en Arequipa.

Lo cierto es que no se siente la presencia pública del jefe del Gabinete. Su última actividad cubierta por los medios de comunicación fue hace exactamente una semana, el jueves 7 de mayo, cuando se reunió en Palacio de Gobierno con los gobernadores regionales.

El punto central del debate fue crisis por el proyecto Tía María. Cateriano indicó que el gobierno condena el uso de la violencia y mantiene su disposición al diálogo.

Días antes, el lunes 4 de mayo, respondió preguntas de la prensa luego de inaugurar la conferencia internacional denominada "Hacia los estándares internacionales de la OCDE. Experiencias para el Perú", en un hotel de Miraflores. En esa oportunidad, se refirió también al caso de Tía María y al pedido de facultades legislativas.

El viernes 8 de mayo, dio una entrevista a la Revista Cosas Hombre. Ahí reiteró que el pedido de delegación de facultades es absolutamente necesario, tanto en materia económica como en seguridad.

ACTIVIDADES OFICIALESEn cuanto a sus actividades oficiales, Cateriano participó este miércoles en el Consejo de Ministros, según información difundida por Palacio de Gobierno y publicada en la agencia oficial Andina. No hubo conferencia de prensa, ni se informó lo tratado ni lo aprobado.

Además, el lunes 11, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que el premier se reunió con alcaldes del VRAEM. Tampoco dio declaraciones a la prensa, ni su actividad fue pública.

VOTO DE CONFIANZALa última vez que Cateriano se presentó ante el Pleno del Congreso fue el lunes 27 de abril, cuando sustentó su plan de trabajo y, luego de un debate, recibió el voto de confianza. Tras recibir la investidura, necesaria para continuar en el cargo, el premier agradeció a todos los grupos políticos y destacó que, a pesar de las discrepancias, haya recibido el apoyo del Apra.

Durante su exposición, anunció que el Ejecutivo iba solicitar facultades legislativas para dictar decretos referidos a la economía, la política social y la seguridad ciudadana.