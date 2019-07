Premier le responde a gobernador regional de Arequipa: “No hay lugar para ultimátum”

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , se pronunció con firmeza sobre el plazo de 72 horas que le dio el presidente regional de Arequipa, Elmer Cáceres, al presidente Martín Vizcarra , para anular la licencia de construcción otorgada al proyecto Tía María.

En conferencia de prensa, el premier insistió en que el Gobierno apuesta por entablar el diálogo para un espacio de entendimiento con las poblaciones que han mostrado su rechazo al otorgamiento de la licencia de construcción a la empresa Southern Cooper Corporation.

“Los procesos administrativos dentro del marco de un Estado derecho no se revierten por las vías de ultimátums. No debemos esperar 72 o 48 horas para comenzar a absolver todas las inquietudes que pueda haber. Desde el Gobierno estamos para iniciar el diálogo y sostenerlo para la tranquilidad de toda población de Islay”, refirió.

“Partimos de la convicción de que el diálogo no puede ser nocivo y negativo, solamente puede traer ideas frescas y creativas, respecto al desarrollo de la provincia de Islay. Sin embargo, el diálogo tiene que tener lugar y la posición del Gobierno permanece siempre abierta al diálogo. Bajo esa premisa no hay lugar para ultimátums, los ultimátums no construyen nada. (...) Será el diálogo, que ojalá podamos iniciar prontamente posible, (el) que defina cuál es la estrategia que pueda sumar al desarrollo del Tambo”, agregó.



Reiteró que Southern Copper Corporation obtuvo la licencia de construcción al cumplir con todos los procedimientos administrativos. Sin embargo, precisó que existe el compromiso de la empresa de no construir mientras el ambiente no sea favorable.

Más temprano, el gobernador regional de Arequipa anunció que presentará una acción de amparo a fin de que se revise la licencia de construcción otorgada a la minera para la ejecución del proyecto Tía María.