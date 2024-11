Tía de Sheyla Cóndor denuncia que funcionaria dijo que la familia solo busca "obtener una foto"

La tía de Sheyla Cóndor, Dina Torres, denunció que la directora del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (AURORA), Patricia Garrido, aseguró que los familiares de la joven asesinada solo buscan "obtener una foto".

Torres lamentó que precisamente el comentario se dé en el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer.

"Hoy es un día especial, que es el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, recibimos una respuesta de nuestro dolor, de nuestra insatisfacción de que no nos han atendido psicológicamente bien de la directora Patricia Garrido, diciéndonos que todo lo que estamos haciendo es por obtener una foto", dijo en RPP.

La familiar de la joven de 25 años asesinada detalló que el cruel comentario de la funcionaria pública lo hizo en una entrevista, lo cual les ha generado indignación.

"Lo dijo en una entrevista y nos sentimos muy mal, mi familia, y el departamento de Junín… que ellos sienten nuestro dolor”, declaró.

En ese sentido, Torres exigió a Patricia Garrida unas disculpas públicas por ofender a la familia que busca justicia para Sheyla Cóndor.

"Queremos que se disculpe públicamente. ¿Cómo podría hablar omitiendo nuestro sentir? Nosotros no estamos buscando propaganda o que alguien invierta con nosotros, estamos buscando justicia por nuestra sobrina”, agregó.

Ministerio de la Mujer no los escucha

Torres también señaló que el Ministerio de la Mujer no se ha vuelto a comunicar con la familia desde el martes 19 de noviembre.

"No hemos recibido ninguna llamada de ningún funcionario que labora para el Ministerio de la Mujer. Ninguna llamada de cómo están, si están bien. No recibimos ni una llamada, yo luchaba por ponerme fuerte y, de alguna manera, manejar mis emociones", manifestó.

La tía de Sheyla Cóndor señaló que el sábado 23 llamó para solicitar atención especializada en su domicilio. No obstante, al día siguiente, le dijeron que debía ir a la comisaría para ser atendida. A pesar de que su hermana, Elsa Torres, denunció que las comisarías de Santa Anita y Santa Luzmila no atendieron a tiempo la denuncia de desaparición de su sobrina.

"¿Cómo me pueden citar si en esa entidad he recibido maltrato con la Policía", dijo.

Cóndor habría sido asesinada por el suboficial Darwin Marx Condori, quien se suicidó al ser sindicado como el principal sospechoso. Sin embargo, la familiar de la víctima de feminicidio considera que hay más involucrados.

"Lo mataron para que no hable y no diga quiénes han estado, cuando veo las cámaras entran dos hombres y dos mujeres. No lo ha hecho solo", aseguró.

