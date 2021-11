De los cuatro testigos propuestos por la defensa del congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) que se encuentran pendientes de rendir su declaración, solo uno se presentó este miércoles a la continuación del juicio oral en su contra por terrorismo.

Acudió ante la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria el ciudadano Juan Guillén Gonzáles; sin embargo, todavía queda pendientes los testimonios de Carlos Díaz Yaranga, Efraín Huarcaya Vega y Sergio Gonzáles Apaza.

A este último, según se explicó en la audiencia, se le reiteró la notificación para que se presente este miércoles. No obstante, respondió que “por razones de salud no acudiría”. “Solo fue su dicho, no presentó otra prueba”, detalló el secretario judicial.

Respecto a los otros dos testigos propuestos, sus direcciones consignadas no pudieron ser ubicadas por el courrier, por lo que las notificaciones cursadas fueron devueltas al juzgado.

Ante ello, la sala dispuso citar una vez más a Gonzáles Apaza para la siguiente audiencia del 10 de noviembre, “bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública a este tribunal”. En aquella fecha la audiencia continuará a las 3:00 p.m.

Los otros dos testigos también fueron convocados para el miércoles, aunque esta vez se les notificaría por WhatsApp.

“Con los otros dos testigos, he logrado averiguar sus números de teléfono. Lo que me refirieron era lo mismo, que les llegue la notificación, parece que no les había llegado a ellos directamente. Por eso es que, por medio de WhatsApp, sería un medio idóneo para poder notificarlos”, señaló previamente el abogado de Bermejo, Ronald Atencio Sotomayor.

-Declaración-

Este miércoles respondió a las preguntas del tribunal, la Fiscalía y la Procuraduría Juan Guillén Gonzáles, un agricultor ayacuchano que aseguró que conoció a Guillermo Bermejo entre el 2013 y el 2014, en su calidad de asesor, en una reunión en Puerto Mayo organizada por el Comité de Autodefensa. Según explicó, lo vio unas tres veces.

Guillén negó haber escuchado a Bermejo hablar en la zona sobre Sendero Luminoso o de los terroristas Quispe Palomino. “No, porque nosotros somos comité de autodefensa. No podemos permitir que (una persona) hable de Sendero Luminoso”, agregó.

Y mencionó que, al tomarlo como asesor, la población le daba “una aportación mínima para solventar sus gastos”, como comida, pasajes y alojamiento, unos S/200 o S/300. De acuerdo a su versión, Bermejo los asesoraba con documentos para buscar la legalización de los cultivos de hoja de coca.

