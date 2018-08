El policía municipal del distrito de Nueva Cajamarca, en el departamento de San Martín, Segundo Crisanto Pulache , quien se presentó ante el Poder Judicial la semana pasada para negar que haya realizado aportes a Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, anunció a Perú21 que querellará al presidente del Congreso, Daniel Salaverry , por haberlo desmentido públicamente y sin prueba alguna en reiteradas ocasiones.

¿Qué fue lo que pasó? El pasado 10 de agosto, Crisanto negó ante el juez Richard Concepción Carhuancho la supuesta entrega de S/13 mil 845 para la campaña de Keiko Fujimori tal como figura en los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Esta declaración la había dado en diciembre de 2017 ante el fiscal José Pérez, quien investiga el caso sobre los aportes de Fuerza Popular. Días después de la declaración del testigo ante la Fiscalía, el congresista Salaverry brindó diversas entrevistas, en diciembre pasado para desmentir la versión de Crisanto y aseguró que la documentación estaba en regla.

Es por ello que el testigo protegido por la Fiscalía de Lavado de Activos, querellará a Salaverry por el presunto delito de difamación. “Salaverry miente al decir que no hay falsos aportantes. Ahora que he presentado las pruebas ante el juez tiene que rectificar su testimonio. Solo gano S/1,200 al mes, ¿de dónde voy a sacar S/13 mil 845 para donar a un partido político?”, aseveró.

Daniel Salaverry Daniel Salaverry asegura que no hay irregularidades en los aportes de Fuerza Popular. (Perú21). Perú21

En ese escenario, Miro Toledo, abogado de Crisanto Pulache, explicó a este diario que solicitarán una reparación civil de un millón de soles y que recién tomarán acciones legales debido a que su patrocinado hace pocos días ha brindado las pruebas al juez.

“Hemos demostrado ante el juez que esa presunta entrega a Fuerza 2011 nunca existió. Y en aquella ocasión Salaverry nos desmintió públicamente. Estamos dentro del plazo establecido para tomar medidas”, sostuvo el abogado.

La defensa precisó que hay "veracidad" en las declaraciones de su patrocinado porque las "pruebas están basadas en la documentación que el fiscal Pérez encontró en el allanamiento al local de Fuerza Popular" el 7 de diciembre de 2017.

Salaverry respondió vía Whatssap y dijo a Perú21 que “cualquier tema del partido lo consulten con el secretario general o el personero legal”. Pese a nuestra insistencia no respondió el teléfono.



POR ORDEN DE KEIKO

Según Crisanto, una comitiva integrada por los abogados Luis Mejía y Danae Calderón viajó en diciembre de 2017 desde Lima hasta Nuevo Cajamarca para pedirle que revelara ante la Fiscalía que sí realizó el mencionado aporte para la campaña de Fuerza 2011.

“Cuando estos señores se presentaron me dijeron que venían de parte del partido de Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori”, indicó.

El policial municipal recordó que en aquella ocasión trataron de amedrentarlo pues le dijeron que lo haga “por su bien y por el de su familia”.



Según el fiscal Pérez, la comitiva le entregó un folder que contenía un recibo de aportes en efectivo por US$5 mil con el fin de que justificara esa supuesta entrega económica.

DATOS

* Perú21 intentó comunicarse con diversos dirigentes de Fuerza Popular pero no hubo respuesta.



* Este diario también entrevistó a Jorge Becerra Núñez, quien también figura como falso aportante en la Fiscalía, y una vez más aseguró que nunca hizo entrega de los S/13 mil 840 que figuran en el padrón de la ONPE.



* Explicó que Nolberto Rimarachín, quien era dirigente de Fuerza 2011, y su suegro lo puso como aportante. “Nunca me enteré del caso hasta que me llamaron de la Fiscalía. Trabajaba como seguridad”, indicó.