“El señor Nicanor no tiene función pública en el Estado porque la ley le impide. Entonces, él ha estado trabajando por fuera, en el anonimato, un poco en la contienda de la cosa pública. Lo que no me ha gustado es que pueda usar funcionarios (prefectos) para hacer proselitismo político, porque es el líder nato y pretende ser candidato a la Presidencia de la República”, dijo a Cuarto poder Teo Berrut, exasesor de campaña de la presidenta Dina Boluarte.

Berrut no solamente es un conocido de la jefa de Estado, sino también del hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte. Este personaje aseguró al dominical que es testigo de las maniobras de Nicanor para construir un partido político a costa de prefectos y subprefectos regionales, provinciales y distritales.

Cuando el hermano de la presidenta comenzó a crear su organización política, lo contactó. Según dijo Berrut al programa, llegó a lo que ahora se conoce como Ciudadanos por el Perú (CPP) cuando era un simple “comité ciudadano” y el 24 de abril de 2023 Nicanor crea un grupo en la aplicación WhatsApp con el nombre de lo que hoy es su partido. Esos mismos chats los mostró en el programa.

El grupo estaba integrado por prefectos y subprefectos nombrados por su hermana Dina. Berrut manifestó que es testigo de las reuniones con fines políticos del mencionado grupo. Comentó que el objetivo de Boluarte es inscribir su partido en 2024.

“En concreto (lo que hacen los prefectos es) hacer trabajo político, usar las bases sociales que ellos tienen y lo más importante, captar firmas (…) querían prefecturas como colchón social para captar firmas”, indicó Teo Berrut.





