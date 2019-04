Abogado de Edwin Oviedo minimiza entrega irregular de entradas de la FPF a congresistas

La declaración del ex oficial Mayor del Congreso, José Cevasco, ante la fiscal Rocío Sánchez, a cargo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, sobre las entradas que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) repartía a un grupo de congresistas se quiere minimizar como si hubiese sido una práctica regular cuando no lo fue, según sostienen fuentes fiscales.



En declaraciones a Perú21, César Nakazaki, abogado de Edwin Oviedo afirmó que no hubo ninguna irregularidad en la entrega de los tickets de la FPF a los legisladores.



“Había un canal institucional de entrega de entradas con registro. (Cevasco) Habla sobre una entrega no como un hecho irregular si no como una política institucional que todos los testigos han señalado y que existe desde gestiones anteriores. No existe como tema de investigación que haya una política de sobornos a los congresistas a cambio de votos”, sostuvo Nakazaki.



El abogado señaló que esta política institucional de la FPF tenía como fin "interesar a las autoridades en el fútbol", un deporte que asegura, estaba olvidado antes de la clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018.

La tesis de la Fiscalía es distinta y se basa en que las entradas de cortesía se hacían llegar por conducto regular y hasta se firmaban cargos. Sin embargo, la entrega por 'favores' eran por intermedio de el empresario Antonio Camayo, José Cevasco y otros, sin ningún tipo de control.

En la declaración de la asistente del área de Relaciones Públicas de la FPF, Katherine Dávila, del 28 de enero, a la que accedió Perú21, contó que con Oviedo cambiaron las reglas sobre el ofrecimiento de tickets, con respecto a la gestión de su predecesor Manuel Burga.



“Anteriormente, con el señor Burga, solo se entregaban (entradas) a los presidentes de las instituciones y con el señor Oviedo se incluyó a los congresistas. Con Burga solo se daba a dos ministerios –que eran los ministerios de Educación y Cultura– y con Oviedo se incluyó a todos los ministerios; por ende, la cantidad (de entradas a entregar) aumentó”, manifestó.



LOS DOMINGOS POR LA NOCHE EN LA VIDENA

Otro punto que llama la atención es que si es que se trataba de una práctica regular ¿por qué Cevasco iba a recoger las entradas a la Videna los domingos por la noche?



Sobre la forma de recibir las entradas para algunos congresistas y funcionarios, Cevasco dijo esto ante la Fiscalía: “En oportunidades a fin de acelerar la distribución de entradas a los señores congresistas a la cual yo no veía ningún tipo de inconveniente de carácter legal, ya que eran actividades deportivas de representación del país, en consecuencia considero que la presencia de autoridades públicas constituye un apoyo moral para quienes representan al país en estos acontecimientos de carácter deportivo nacional, entonces yo adelantaba mi trabajo ya que me pedía el señor Edwin Oviedo telefónicamente si podía recogerlas un ratito para adelantar la distribución el día lunes. Preciso que estos recojos de entrada eran los domingos por la noche, todos en las instalaciones de la Videna”.

Fuentes de Perú21 cercanas a la FPF explicaron a este diario que nunca en la historia del fútbol peruano se invitó a más de treinta miembros de una bancada del Congreso. "Antes de Oviedo se invitaba al Presidente del Congreso y, alguna vez, a la Mesa Directiva pero no a numerosos miembros de una bancada".



Añadió que esa relación les sirvió para aprobar la 'Ley Oviedo' que le otorgó dos años más de mandato. "Algo absolutamente ilegal porque el Congreso no podía ampliar ese mandato". También la fuente dijo que "es falso lo que dice el abogado Nakazaki en el sentido de que no es materia de investigación el tema de las entradas. Por supuesto que lo es porque se ha configurado el delito de tráfico de influencias".