El ex presidente Ollanta Humala se presentó esta mañana en RPP para brindar sus descargos sobre el proceso judicial que enfrenta junto a su esposa, Nadine Heredia y su opinión sobre la actual crisis política y judicial del país.

Sin embargo, su presentación no estuvo ajena a la polémica. Uno de los entrevistadores, Aldo Mariátegui, tuvo tensos episodios con el ex presidente. Las preguntas relacionadas al caso Madre Mía trajeron un fuerte intercambio de adjetivos.

"Todos tenemos serias dudas de su absolución porque ahí se ha visto una movida. Y le preguntaría de paso quién es 'ojitos'. usted fue absuelto pero uno ve, lee una página de la agenda y se ve una coordinación clarísima en los días de la vista de la causa para exculparlo" , cuestionó Mariátegui al ex presidente.

Entrevista a Ollanta Humala.

Más adelante, tras resaltar que la agendas (de Nadine Heredia) fueron robadas de su domicilio, Humala señaló que "son anotaciones que eran expectivas".

"Usted está dudando de mi palabra, entonces no sé a dónde podríamos llegar.. Yo no dudo de su palabra y usted no debe dudar de la mía", agregó el ex presidente tras un cuestionamiento de Mariátegui.

"Los testigos se retractaron porque les dieron dinero, los sobornaron", respondió el entrevistador, haciendo referencia nuevamente al caso Madre mía.

"Lo que usted está diciendo es una afirmación irresponsable", dijo Humala.

Sin embargo, el enfrentamiento no acabaría allí. Mariátegui , duro crítico del gobierno ex presidente, también le cuestionó sobre los presuntos aportes llegados de Venezuela y Brasil al partido nacionalista para la campaña presidencial en 2006 y 2011.

Entrevista a Ollanta Humala.

Y casi al final de la entrevista se dio un nuevo episodio. "Si va a ser perito judicial hable con propiedad porque lo que usted está diciendo es mentira", le llegó a decir Humala a Mariátegui, a lo que el periodista respondió: "Y usted hable con menos cinismo".