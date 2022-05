Pese a tener un 43% de similitudes con otros textos según el servicio de prevención de plagio Turnitin, para la Universidad César Vallejo (UCV), la tesis de maestría que el presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes –presentada en 2013 ante la sede de la institución de César Acuña en Tacabamba, en la provincia de Chota (Cajamarca)– posee un “aporte de originalidad”.

La mañana de ayer, el Consejo Universitario de la UCV brindó una conferencia en su local principal en Trujillo. La exposición comenzó mostrando documentos que acreditaban que Castillo estudió durante cuatro semestres para obtener el grado de magíster y que ingresó mediante un examen ordinario.

Tras ello, el vicerrector académico, Heraclio Campana, señaló que la comisión que analizó la investigación identificó 14 referencias no citadas y 16 citas que no figuraban en la bibliografía. Sin embargo, el grupo concluyó a favor de la pareja presidencial.

“El reporte de similitud de contenidos, según Turnitin, realizando las exclusiones de fuentes citadas anteriormente de manera global, es del 43% (...). La comisión ha concluido que esta tesis mantiene su aporte de originalidad”, sostuvo.

Respecto a los validadores de la tesis de Castillo que no figuran en Reniec – Jhon Hualcas Reyes, Andrea Jesús Solís Díaz y un tercero según reveló Panorama– el vicerrector de la UCV dijo que ese tema es “responsabilidad del tesista”. “Él es quien busca el experto; sin embargo, el Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio y la universidad no se va a pronunciar”, remarcó.

Aunque el dueño de APP y fundador de la UCV, César Acuña, estuvo presente durante toda la conferencia, se limitó a tomar la palabra solo para afirmar que “son una universidad responsable” y que “no regalamos títulos”.

Encubrimiento y plagio

Tras escuchar los argumentos de la UCV, el investigador y doctor Percy Mayta-Tristán cuestionó que en toda la exposición no se haya mencionado la palabra ‘plagio’. “Omiten la palabra plagio, pero, según lo que ellos mismos han mostrado, en el 86% del marco teórico hay evidencia de plagio, porque hay copia de otros autores sin citarlos y cuando hay citas, está en las referencias”, indicó a Perú21.

Agregó que “han descrito un caso típico de plagio en el marco teórico. Dicen que una parte del documento es original, pero obvian mencionar que en la otra parte hay un plagio que ellos han verificado”.

El también investigador Fernando Huamán, de la Universidad de Piura, consideró que el trabajo de Castillo carece de “rigurosidad científica y coherencia”. “La UCV señala que en el trabajo de campo hay originalidad, pero esto siempre va a ser posible porque, al hacer una encuesta a un público nuevo, siempre va a dar un resultado original que no se conocía antes, lo que no quiere decir que no haya plagio en otras partes del trabajo, como se ha encontrado”, enfatizó.

Tenga en cuenta

“ Hay dos temas, la falla de la parte administrativa de la UCV y la falta de honestidad y poca rigurosidad de un alumno que no reúne condiciones para el grado de magíster ”, expresó Huamán.

”, expresó Huamán. Comisión de Educación del Congreso citará a Pedro Castillo y a Lilia Paredes.

En declaraciones a la Fiscalía, Karelim López dijo que, para obtener el grado de magíster, Castillo habría hecho un supuesto pacto con César Acuña.

