Una vez más el Pleno del Congreso se convirtió en un ring de pelea entre parlamentarios de diversas bancadas. Esta vez todo se originó luego de que el parlamentario Guillermo Bermejo señalara que el vicealmirante Luis Giampietri había sido parte de “gobiernos criminales como el de Alan García o de Alberto Fujimori”, y una serie de acusaciones que generó la molestia de varios de sus colegas.

Durante su intervención, Bermejo llamó “infeliz” a Giampietri, mientras que la vicepresidenta Patricia Chirinos acusó a su colega de “terrorista, terrorista boca sucia”; por su parte, Norma Yarrow le gritó “infeliz”.

El vicepresidente de la Mesa Directiva, Enrique Wong - a cargo de la dirección del Pleno- pidió que sus colegas retiren la palabra, pero los gritos continuaron. Incluso, Chirinos le gritó a Bermejo que se calle. Tras no poder controlar la crisis, Wong pidió que lean en reglamento.

Wong pidió a Bermejo que retire la palabra a pedido de Yarrow, pero los gritos continuaron pidiendo que obedezca lo solicitado por el vicrepresidente.

“Me quieren atarantar y jamás se lo voy a permitir, la señora vicepresidenta (en alusión a Chirinos) me ha llamado terrorista en varias ocasiones en este momento en su cara y usted no le ha dicho nada; la señora Yarrow me dice infeliz a mí y usted no le dice nada a la señora, no voy a retirar nada porque el señor Giampietri es un infeliz, es una persona que vive amargada de la vida y el único espectáculo que puede tener es venir a brindar una retafila de mentiras”, dijo Bermejo.

Ante ello, la negativa del parlamentario, Wong anunció que suspendería el Pleno para poder llamar a junta de Portavoces. Sin embargo, minutos después, Bermejo retiró la palabra en contra del vicealmirante en retiro e hizo hincapié que no dejará de pensar lo mismo, pero lo haría por el “buen desarrollo del día de hoy”.

Por su parte, Chirinos también retiró lo que dijo contra Bermejo, pero aseguró que “seguía pensando lo mismo”.

