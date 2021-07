Para el ex titular del Ministerio del Interior y exjefe del Inpe, el convenio para el funcionamiento de un penal de máxima seguridad dentro de la Base Naval, tiene que prorrogarse, pues pondría en grave riesgo la seguridad del país.

“No me imagino a un Guzmán con mayor flexibilidad en el control o activando como ha intentado hacerlo, y probablemente a un Montesinos con más flexibilidad como lo ha estado haciendo. Una decisión de un traslado sin un espacio adecuado pondría en riesgo la seguridad nacional del país”, aseguró.

En otro momento indico que las prorrogas en el convenio pueden renovarse ante una necesidad como esta.

“El gran tema será, que en diciembre cierra ese penal, ¿dónde van los internos más peligrosos de este país? No solo hablamos de Montesinos, está Abimael Guzmán, Víctor Polay, Ramírez Durand, Feliciano, y que el Inpe no tiene un lugar seguro adecuado para trasladarlos, probablemente se discuta a fin de año si ese convenio se prorrogue o no y probablemente es que se prorrogue una vez más”, añadió el exjefe del Inpe.

