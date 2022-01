El jefe de Estado, Pedro Castillo, recibió el jueves en Palacio de Gobierno a los prefectos regionales nombrados por él. Muchos de ellos tienen relación con Conare, Movadef y otros gremios radicales.

Según la Secretaría de Prensa de la Presidencia, la reunión debía empezar a las 6 de la tarde del 6 de enero; sin embargo, esta se inició aproximadamente a las 7:00 p.m., una hora más tarde de lo anunciado.

A la salida de los 21 prefectos regionales, habló para las cámaras el representante de Arequipa Nolberto Delgado Pino, quien informó que durante la reunión con el presidente Castillo trataron temas como la tercera ola, prefecturas y subprefecturas.

Perú21 ha informado que en las últimas semanas el presidente Castillo y el ministro del Interior, Avelino Guillén, designaron a prefectos regionales, pero de este grupo, al menos 13 tienen relación directa con organizaciones radicales vinculadas a Sendero Luminoso.

Sin embargo, Delgado Pino negó que los nexos de algunos prefectos con la Fenatep hayan sido motivo de la selección del presidente y que fue la “idoneidad” lo que se calificó para posicionarlos en los cargos que ahora ostentan.

Además, los 21 representantes de las prefecturas guardaron silencio cuando se les preguntó si eran parte de esta organización, negaron una relación y resaltaron que dentro del grupo había “varios profesores”.

Movadef dentro

Por ejemplo, en la lista de firmantes para la inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) en Apurímac hay tres miembros que aparecen en la lista de adherentes y comité del Movadef. Uno de ello ahora ostenta el cargo de prefecto.

Él es Eliseo Huamaní (prefecto de Apurímac) quien además de figurar en los planillones de adherentes del Movadef, fue incluido por la Policía Nacional en 2014 junto a otros miembros del Conare en un atestado bajo la imputación del presunto delito de terrorismo.

En noviembre, cuando este diario conversó con Huamani sobre su afiliación al Movadef, aseguró que no firmó los planillones. “Si yo hubiera firmado, aparecería en el ROP, nunca he firmado, lo niego contundentemente. Los políticos tienen esa manía de afiliar los mejores cuadros, yo me considero así”, expresó.

Otros casos alarmantes

En Piura se designó a Cinthya Karina Lindo Espinoza. La también excandidata al Congreso por Perú Libre es investigada por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) por su participación en las actividades para la recolección de firmas a favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

También está el caso del prefecto de Moquegua, Guillermo Edgard Rea Tito, quien junto a Castillo impulsó las protestas magisteriales de 2017 contra el gobierno del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Rea apoya a la Fenatep, es secretario del Suter y amigo cercano del hoy jefe de Estado.

Lucinda Quispealaya Salvatierra, prefecta de Junín, tiene relación con el secretario y dueño del partido de gobierno, Vladimir Cerrón. Fue consejera regional de Chupaca durante la primera gestión de Cerrón como gobernador y actualmente es investigada por presunta malversación de fondos en la transferencia del presupuesto del hospital de Chanchamayo.

Tenga en cuenta

Gracias a las advertencias de Perú21, la congresista Jeny López Morales, de la bancada de Fuerza Popular, solicitó a la Comisión de Defensa Nacional citar al ministro Avelino Guillén para que explique estos cuestionados nombramientos.

Edith Ramírez Calero, profesora y coordinadora del Partido Político Magisterial Popular (de Pedro Castillo), ha sido seleccionada como la nueva prefecta regional de Huánuco. Ella entró en reemplazo de Herly Cabrera, quien desempeñó el mismo cargo por dos años y medio.

