En los últimos años, se ha buscado reescribir la historia sobre lo que fue el terrorismo en el Perú. Asesinos como Abimael Guzmán hoy son llamados luchadores sociales por jóvenes que, incluso, pedían su libertad cuando estaba vivo. El olvido permitió que el Movadef, brazo político de SL, capte adeptos y exijan amnistía para terroristas, algo inimaginable hace tres décadas.

Ante ello, el Congreso aprobó por insistencia la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la enseñanza obligatoria del curso de Historia del Terrorismo en el Perú en los colegios. Sin embargo, ¿es necesario un curso dedicado exclusivamente a la Historia del Terrorismo en el Perú?

Marilú Martens, exministra de Educación: “Solo se tienen que actualizar los materiales”

Marilú Martens. (Andina)

La exministra señaló que la ley aprobada marca un precedente peligroso para que otras bancadas, de cualquier ideología, puedan hacer lo mismo. Además, consideró que se busca asumir un rol que le corresponde al Minedu. “Esto es política educativa y el rol rector es del Minedu”, dijo.

Martens indicó que los textos escolares no incluyen el tema del terrorismo y enfatizó en que debe incluirse en los materiales educativos. No obstante, señaló que debe pertenecer al curso de Historia del Perú.

“En el Perú sí hubo terrorismo; los textos no lo contemplan y lo tienen que poner. Pero no se necesita que el Congreso haga una ley pasando por encima del Minedu”, dijo.

La exministra indicó que, si los jóvenes no reconocen la imagen de Abimael, se debe a un problema de calidad educativa que la ley no solucionará.

Lucio Castro, secretario general del Sutep: “Un enfoque benévolo al terrorismo”

Lucio Castro. (GEC)

El dirigente dijo que en la educación se ha buscado abordar el periodo de “violencia social en el Perú” con un enfoque benévolo hacia el terrorismo.

“Han pretendido internar historias que no están relacionadas con la verdad y que más ligan al tema terrorista, de acciones violentistas que se han desarrollado pintándolas como algo natural o propio de un conflicto interno, y eso no ha sucedido”, señaló.

Castro indicó que el periodo de violencia no se trata a profundidad en el currículo que desarrolla el Gobierno y resaltó que el tema debe estar integrado, “bien desarrollado y de manera amplia”, dentro del curso de Historia.

“En Historia se aborda de manera superficial este tema. Y nosotros consideramos que la mejor manera de que la juventud esté informada (...) es tocar ese tema de manera amplia”, dijo.

María Isabel León, educadora: “Llamada de atención al Minedu”

María Isabel León. (Foto: GEC)

La educadora dijo que la ley no le resta facultad al Minedu, sino que es una “llamada de atención” para “que incida en la enseñanza de educación cívica y afianzar los valores patrios y amor a nuestra patria”. En ese sentido, aseguró que la propuesta no puede ser mal vista.

“Debemos cuestionar si está bien lo que dicen los textos escolares de 2015 que se reparten hasta el día de hoy o habrá algo que se pueda mejorar”, señaló.

León explicó que, si bien los hechos históricos son únicos, sus interpretaciones pueden variar; ante ello, indicó que se requiere una mayor contrastación de fuentes.

“Los estudiantes deben aprender a construir sus interpretaciones históricas, pero, justamente para hacerlo, deben contar con información que les permita contrastar y argumentar”, aseguró.

León Trahtemberg, educador: “Aislar el tema de terrorismo hará inocuo ese capítulo”

León Trahtemberg. (Foto: USI)

El educador consideró que aislar el tema del terrorismo en un curso no sería pertinente. En ese sentido, indicó que “el terrorismo debe ser uno de los temas que de modo natural se enseñan interdisciplinariamente en los colegios” dado que permite a los estudiantes una mayor comprensión sobre los hechos acontecidos durante la historia republicana. En ese sentido, dijo que “aislarlo de los antecedentes, el contexto de las tensiones internas e insatisfacciones populares con los gobiernos que se vivía en el país, hará inocuo ese capítulo”.

“Se produce el efecto piñata: todos botan su hostilidad hacia el terrorismo para no tener que ver la que hay en cada uno de nosotros, en particular, los gobernantes que hemos tenido. Con eso, los alumnos no aprenderán nada relevante”, señaló.

Las experiencias de Alemania y Camboya

La obligatoriedad de enseñar sobre el Holocausto

En Alemania, país donde el régimen nazi asesinó a más de seis millones de judíos, la enseñanza sobre el Holocausto es obligatoria para estudiantes alrededor de los 15 años que ya tienen la capacidad de comprender la magnitud de los hechos. Además, en muchos estados, los estudiantes son llevados a los antiguos campos de concentración -convertidos en museos para conmemorar a las víctimas- para que observen cómo se mantenía a los judíos durante el Tercer Reich.

“La temática del Holocausto y del nazismo es una parte obligada en el programa de Historia en todos los estados de Alemania”, le dijo a la BBC Detlef Pech, profesor de Pedagogía de la Universidad Humboldt de Berlín.

La app que no permite olvidar

En Camboya, entre 1975 y 1979, bajo régimen comunista de los Jemeres Rojos, más de 1.7 millones de personas murieron por enfermedades, hambre o fueron ejecutadas. Sin embargo, parte de la población camboyana desconoce las atrocidades cometidas. Ante ello, el Centro Bophana creó un aplicativo (KR-App) para enseñar a estudiantes de escuelas sobre los crímenes cometidos durante ese periodo. En la aplicación, se muestran videos, testimonios, y también sirve para capacitar a docentes

VIDEO RECOMENDADO