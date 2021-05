José Luis Gil, ex miembro del GEIN y ex integrante de la Policía, dio sus expectativas acerca del debate presidencial de hoy 30 de mayo, además del papel de los servicios de inteligencia durante esta campaña electoral.

Gil Becerra, quién es experto en seguridad, indicó que sus expectativas respecto al tema de orden interno durante el debate es que digan propuestas bastante claras, expliquen como se van a realizar y que deben deslindarse del delito.

“Yo creo que lo que la población está esperando es claridad en los planes, claridad en lo que se dice y en lo que se hace. Que deslinden lo que tengan que deslindar con el delito, con el crimen, con el terrorismo, etc. Esta es la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia”, aseguró a Perú21TV.

Respecto al tema de seguridad ciudadana, que es la situación que todos los peruanos atraviesan a diario, recomendó a los candidatos plantear como van a brindarla y a qué entidad van a utilizar para estos fine benéficos. También les recordó que el ciudadano es lo principal en esta parte del debate y que la seguridad ciudadana gira en torno a ellos.

“Que vean que lo principal es el ciudadano, el ciudadano que sufre todos los día que sufre de la criminalidad, que propuestas tienen para resolver este problema al siguiente día que toman el poder, que van a hacer con el sistema de seguridad ciudadana, con las juntas vecinales, como lo van a organizar, que presupuesto van a utilizar, van a utilizar a inteligencia, no lo van a hacer, es el ciudadano sobre el que gira la seguridad del país”, indicó Gil Becerra.

Sobre el papel que los servicios de inteligencia nacionales han cumplido durante esta campaña electoral dijo que fue el de informar la temperatura violenta del país para que el gobierno tome acciones.

“Yo creo que el papel que les corresponde es de informar de las situaciones de violencia, sobre los peligros o riesgos de ambos candidatos, pero no solamente de eso sino informarle también al gobierno cual es la temperatura violenta del país para que tomen las acciones, por eso que hemos visto en muchos lugares donde han habido muchos movimiento pequeños de violencia, el gobierno rápidamente los ha controlado”, enfatizó el experto.

Inteligencia y el Movadef

José Lui Gil explicó que inteligencia informó de manera premeditada a las autoridades que muchas personas que estaban relacionadas con el Movadef y otras agrupaciones políticas de la misma índole que querían entrar a puestos de poder en el gobierno.

Incluso aseguró que se indicó la vinculación entre Pedro Castillo y el Movadef, pero que depende de la autoridad si toma o no decisiones políticas al respecto.

“Se ha informado. Nosotros, incluso durante mi gestión de inteligencia, hemos informado, se han hechos documentos donde se ha visto la relación, la vinculación de personas, la vinculación del señor Castillo con el Movadef esto tiene buen tiempo de haberse informado. La inteligencia hace su trabajo, le informa a la autoridad, la autoridad es la debe tomar decisiones políticas para eso, nosotros no vamos a cambiar como hombres de inteligencia una política de estado”, aseveró.

Por otra parte, también señaló que las autoridades no pidieron la información correspondiente y por esta razón muchas personas ligadas a Sendero Luminoso están ahora en un partido.

“Yo creo que ha habido una negligencia y creo que hay un tipo de gestión gubernamental institucional de espaldas, todo lo hablamos de espaldas, no nos miramos a la cara, no decimos la verdad, no pedimos la información”, dijo.

Y añadió: “El Jurado Nacional ha debido pedir información a la policía, a la policía especializada si hay persona que están vinculadas con el terrorismo o no, para poder ellos hacer su trabajo y no estar en estas circunstancias en la que imagínate cuantas personas están vinculadas a Sendero Luminoso y están en un partido”.

Finalmente, sobre la situación de Pedro Castillo y su relación con Movadef y Sendero Luminoso sentenció que “Aquí existen solo dos posibilidades, o él es absolutamente ignorante de lo que pasa frente a un movimiento que él dirige o sabe completamente cual es la verdad real de su organización”.

