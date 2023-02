Alex Gómez Falcón es el cabecilla del grupo de ocho miembros –entre ellos la camarada ‘Cusi’– del Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa) que fue capturado por la Dirección contra Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, tras azuzar y financiar las marchas en la mencionada región en contra del gobierno de Dina Boluarte.

Según puso en evidencia Perú21, este personaje se encarga de dictar las disposiciones que se brindan desde el comité central (de Sendero Luminoso) y distribuir las tareas entre las personas que conforman el comité regional.

Gómez lo negó todo y aseguró a la Policía ser un simple estudiante universitario. “Soy estudiante universitario (…). No soy terrorista y no he cometido ningún delito”, dijo.

Sin embargo, ayer, el dominical Panorama reveló que, además de estas coordinaciones, Gómez Falcón tenía en su poder un USB con información senderista dentro, con 12 documentos de las estrategias a desarrollar por el Fredepa.

Una de estas estrategias llevaba la frase “no a la impunidad del asesinato de Abimael Guzmán Reinoso”. En otro documento se podían observar arengas a favor del genocida Guzmán Reinoso. “Viva el presidente Gonzalo, el más grande revolucionario de la historia peruana”, se lee en la información revelada por el dominical.

En otro archivo se hacía alusión a los más sangrientos atentados cometidos por Sendero. Este se titulaba “la verdad histórica se abre paso: la guerra popular del Perú es la más grande gesta revolucionaria de la historia peruana”.

Dato

A través del Fredepa (fundado por Abimael Guzmán en 1969), Sendero Luminoso busca reorganizarse y con las violentas manifestaciones en Ayacucho habrían querido fortalecerse.





