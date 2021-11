El alcalde de Jalca Grande en Chachapoyas, Walter Culqui, informó que tras el terremoto de magnitud 7,5 que se registró esta mañana en la región Amazonas, al menos 70% de viviendas se han visto afectadas en su distrito, la autoridad pidió la reubicación inmediata de los pobladores.

“Estamos aislados, pedimos a los ministros de Vivienda y Transporte, que no sólo sea una visita, necesitamos la atención inmediata para que la población no se sienta abandonada, solo se ha reubicado al 10% de la población afectada, son personas en extrema pobreza, no han llegado suficientes carpas, frazadas ni colchones porque la vía aún se encuentra tapada”, manifestó la autoridad en Perú21TV.

Indicó que el 70% de viviendas se han visto afectadas en su distrito, y hay personas con heridas leves.

“Menos mal no sucedió en la noche sino se estaríamos lamentando vidas, aquí los pobladores desde las cinco de la mañana están de pie y se van al campo sólo hay heridos leves; somos 6 mil habitantes aproximadamente, es desconcertante ver el 70% de viviendas colapsadas inhabitables”, indicó.

