El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, publicó un tercer audio que consigna una conversación entre el ministro de Transportes, Bruno Giuffra , y el congresista Moisés Mamani.

De acuerdo a esta tercera entrega, Mamani habría tenido pactada una reunión con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su domicilio de San Isidro.

El tema de la conversación no se precisa, tampoco la fecha en que se habría realizado, pero Giuffra le pide al parlamentario que apure su llegada pues la cita, dice, fue pactada para las 7.

La transcripción del diálogo es la siguiente:

Moíses Mamani (M.M.) : Aló, aló, aló.

Bruno Giuffra (B.G.): Aló, hola compadre, ¿dónde estás?

M.M. Escúchame, escúchame. ¿No te parece que nos podemos encontrar cerca, a dos cuadras, por ahí? Porque tengo batería baja, cero, ahí se apaga mi batería, se baja mi batería…

B.G. ¿Dónde estás?

M.M. Escúchame, estoy por acá por Risso, Risso, Risso, estoy por Risso…

B.G. Pero cómo hacemos pues, ¿dónde nos vemos?

M.M. Más o menos para alcanzar su casa del presidente, ¿dónde más o menos? No sé… A una cuadra, dos cuadras, ahorita estoy en Risso…

B.G. Cuadra 9 de Choquehuanca.

M.M. Ya, cuadra 9 de Choquehuanca. No, no, no cuadra 9 de Choquehuanca…cuando esté cerca te llamo, cuando esté cerca te llamo, cuadra 9 de Choquehuanca, ¿ya?

B.G. Pero tómate un taxi de una vez pues, nos espera a las 7…

M.M. Ya, ya, ya. Ahorita voy para allá ya, ya.

B.G. Cuadra 9 de Choquehuanca, justo la calle está cerrada frente a la Huaca…

M.M. Listo, no te preocupes, ¿ya?

B.G. Nos vemos allá en 15 minutos…

M.M. Ya, ya, quince, quince, quince, quedamos…