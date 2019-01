Telefónica responde tras denuncia de presunta negación de información al fiscal Domingo Pérez

La empresa Telefónica emitió un comunicado como respuesta a la denuncia realizada por una de sus trabajadoras, la analista Silvana Castagnola, quien afirmó que dicha empresa le negó un requerimiento de información de tráfico de llamadas al fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del Caso Lava Jato, relacionada a la investigación que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori .

La empresa de telecomunicaciones negó la acusación, aseguró que no ha borrado información y dijo que en 2018 cumplió con atender alrededor de 13 mil requerimientos de registro de llamadas de los órganos competentes a nivel nacional

"Con respecto a que Telefónica niega información solicitada por la Fiscalía y el Poder Judicial, la empresa rechaza categóricamente estas afirmaciones y reitera que cumple con lo indicado en el artículo 16 de la Ley Nro. 27336 (Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de OSIPTEL), que precisa que todos los operadores de telecomunicaciones deben conservar el registro de llamadas por un período de al menos 3 (tres) años después de originadas", indica el comunicado.

Telefónica señala que desde 2018 un equipo especial de la empresa ha venido trabajando en una solución tecnológica llamada Atanrki; sin embargo, hasta mediados de noviembre la plataforma se encontraba en fase piloto, por lo cual la información que presentaba como resultado de las bísquedas no fueron consideradas.

Como se conoce, Castagnola reveló que tuvo que atender un requerimiento del fiscal Renzo Huamán, quien en el marco de una investigación de un caso civil solicitó un registro de llamadas del 2015; sin embargo, Telefónica le contestó que como la información pasaba los tres años de antigüedad, ya no se encontraba disponible. No obstante, Castagnola descubrió que esto no era cierto y que la información aún estaba en los servidores de la empresa.

La empresa señala que a diferencia de meses anteriores, actualmente ya pueden entregar reportes de llamadas con información "fidedigna y confiable hasta de 4 años de antigüedad".

"Telefónica es respetuosa de los derechos de todos sus colaboradores. En ese sentido, rechaza la insinuación de un reportaje televisivo sobre cualquier tipo de responsabilidad en el accidente que sufriera la trabajadora Silvana Castagnola", indica la empresa, en relación al accidente de tránsito que sufrió la denunciante en las últimas semanas.