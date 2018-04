TC sigue sin decidir liberación de Ollanta Humala y Nadine Heredia

No hubo humo blanco. El Tribunal Constitucional sigue sin decidir si admite o no el hábeas corpus interpuesto por el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para revocar la orden de prisión preventiva que pesa sobre ambos desde julio del año pasado.

Los magistrados postergaron para el 26 de abril el debate del recurso, fecha para la que ya estaría de retorno al país el juez Eloy Espinosa-Saldaña. En la sesión participaron el presidente del TC, Ernesto Blume, y los miembros María Elena Ledesma, José Luis Sardón, Augusto Ferrero, Carlos Ramos y Manuel Miranda.

(Comunicado de Prensa) El Tribunal Constitucional informa que en la fecha se ha procedido a debatir y votar el caso correspondiente a los procesos de habeas corpus (expedientes acumulados 4780-2017-PHC/TC y 00502-2018-PHC/TC) promovidos a favor de los ciudadanos Ollanta (1/2) — Trib. Const. Perú (@TC_Peru) 10 de abril de 2018

Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, debiendo concluir el procedimiento de votación el día 26 de abril de 2018. (2/2) — Trib. Const. Perú (@TC_Peru) 10 de abril de 2018

Perú21 conoció que el voto del tribunal estaría dividido en tres, por lo que la postura de Espinosa-Saldaña sería determinante para el futuro de la ex pareja presidencial. Como se sabe, este último se encuentra de vacaciones en España pero antes de irse, como lo informó este diario, dejó el sustento y sentido de su voto ante el pleno. Se prevé su retorno para el 24 de abril.

Esta es la quinta vez que el TC patea la discusión del caso Humala-Heredia. La pareja busca afrontar en libertad la investigación que le sigue la Fiscalía por lavado de activos. Según su hipótesis, ambos recibieron US$3 millones presuntamente irregulares de la empresa Odebrecht para financiar su campaña presidencial del 2011.