Tras la renuncia de los abogados Carmela de Orbegoso y José Horna Torres a continuar en el concurso para la selección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) -que lleva a cabo una Comisión especial del Congreso de la República-, Carlos Ayala, integrante del Panel de expertos internacionales para la elección de miembros del TC, sostuvo -en entrevista con Perú21- que sería recomendable que los integrantes del grupo de trabajo encargado de la evaluación “unifiquen sus criterios con base en su propio reglamento para que puedan llegar a conclusiones objetivas”.

“Independientemente de los recursos que prevé el reglamento para las impugnaciones o reconsideraciones de puntajes obtenidos, es muy importante que la comisión cuente con una instancia técnica y objetiva. Si conforme al reglamento hay que asignar determinado puntaje a una publicación o cargo que se ha desempeñado o título obtenido, eso no debería ser objeto de apreciación subjetiva que pueda llevar a arbitrariedad”, comentó.

Desde Estados Unidos, el jurista, también expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, añadió que “hay que tratar de evitar que haya posibles discrepancias basadas en puntajes que no sean objetivos”.

No obstante, Ayala precisó que las renuncias de De Orbegoso y Hornayo no empañan el proceso, pero “son un indicio”. “Espero que no crezca y que se puedan llevar a cabo las correcciones necesarias. En todo caso las evaluaciones deben ser hechas con mayor rigor y puntaje objetivo y si los candidatos consideran que no han sido bien evaluados, que se corrija”, subrayó.

RECONSIDERACIONES

Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma dijo a Perú21 que en cualquier proceso de evaluación “se puedan cometer errores”, pero recordó que quienes se sientan afectados pueden presentar reconsideraciones.

“Si entienden que tienen un porcentaje menor al que les corresponde, la comisión, actuando con transparencia, debe evaluarlo, y si lo considera oportuno rectificará y en otros casos insistirá con el porcentaje asignado, pero si estas dos personas, en lugar de ejercer su derecho a la reconsideración se apartan (del concurso), probablemente han evaluado que aun con la reconsideración no alcanzarían el puntaje de los que ya han sido evaluados y obtenido una calificación favorable”, comentó.

García Toma agregó que esta situación “en modo alguno daña el proceso” que, dijo, “se viene desarrollando con razonable pulcritud”. “No hay razón para echar sombras y hay que esperar el pronunciamiento de la comisión en lo que se refiere a los pedidos de reconsideración. Conozco varios casos y la reconsideración es válida y oportuna, pero hay que esperar el pronunciamiento”, puntualizó.

Al respecto, el presidente de la Comisión especial de selección, congresista José María Balcázar, informó a este diario que el grupo de trabajo se reunirá cuando concluya la fase de reconsideraciones y se pronunciará sobre las renuncias de De Orbegoso y Horna. Asimismo, aseguró que las evaluaciones se realizaron en forma objetiva e independiente por parte de cada uno de los nueve integrantes de la comisión.

“La comisión se va a reunir luego de que termine la etapa de reconsideración y sacaremos las resoluciones de los que tengan derecho a ella, se notificará y luego viene el examen de la Contraloría General a la que ya le hemos enviado los expedientes de los candidatos para ver si tienen antecedentes porque no se trata de cualquier abogado sino de juristas que tenemos que presentar a consideración del Pleno del Parlamento debidamente calificados”, explicó.

VIDEO RECOMENDADO

Tras el anuncio de la premier Mirtha Vásquez de hacer algunos ajustes en el gabinete, queda la duda de quiénes serían los rostros que serían cambiados. Desde el Congreso, se pide el cambio de Juan Silva, Eduardo González, entre otros.