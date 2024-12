TC ordena a Presidencia responder a la Defensoría del Pueblo

El Tribunal Constitucional ha ordenado a la Presidencia que responda a las recomendaciones que brindó la Defensoría del Pueblo que garantiza el trabajo de la prensa en el país, que emitieron el pasado 5 de diciembre y que, hasta el momento, no han sido respondidas.

A través de su sentencia recaída en el Proceso Competencial iniciado por la Defensoría contra el Poder Ejecutivo, publicada en El Peruano el último 5 de diciembre, el TC ha dado la orden de responder las siguientes recomendaciones formuladas por la entidad.

• SUSCRIBIR la Declaración de Chapultepec, que establece diversos principios a fin de informar la labor de los Estados en aras de garantizar y proteger las libertades de expresión y de prensa.

• DISPONER la capacitación del personal encargado de la seguridad del presidente de la república sobre el trabajo de las y los periodistas.

• NO OBSTACULIZAR la participación de los medios de comunicación en los actos oficiales u otros eventos públicos de los que es parte el presidente de la república, o altos funcionarios del Poder Ejecutivo.

• CONCEDER entrevistas a medios de comunicación a fin de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

La Defensoría trasladó estos resultados a la Presidencia de la República a través del Oficio N˚ 044-2021-DP/AAC, del 15 de diciembre de 2021, y reiteró sus recomendaciones mediante el Oficio N˚ 0006-2022-DP/ACC, del 27 de enero del 2022.

Ninguna de estas comunicaciones fue respondida, lo que motivó la demanda competencial de dicha entidad por menoscabo de sus competencias constitucionales de defensa de los derechos fundamentales, señaló el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).

El Tribunal Constitucional sentenció que si bien las recomendaciones de la Defensoría no tienen carácter vinculante y la Presidencia de la República no está obligada a aceptarlas, todas las entidades del Estado tienen la obligación constitucional de responder si las aceptan o no y por qué razones.

